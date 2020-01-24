中石化首3季轉賺245億

上季經營費用按年減三成

第三季營業額及其他經營收入，合共5203.71億元，按年減少29%，但憑着大幅壓縮經營費用以致按年減少三成至4938.42億元，經營收益升38%至265.29億元。

分部業績方面，油價持續低迷，第三季的勘探及開發業務錄得稅前利潤131.6億元。集團指，在低油價下強化低成本技術應用，成本進一步下降，另加快天然氣產能建設，積極拓市擴銷，首三季境內原油產量同比持平，天然氣銷量同比增加9.86%，市場份額持續增長。

化工業務稅前賺42.2億

第三季煉油業務稅前利潤315.5億元。集團指，第三季度境內消費需求恢復，增加化工原料供應，增產瀝青、潤滑油等產品，第三季度原油加工量按季增11%，成品油產量按季增加11.2%。

另外，化工業務稅前賺42.2億元，期內化工產品經營總產量2233萬噸，按季則增加0.86%。

營銷和分銷業務稅前賺182.4億元，第三季境內成品油總經銷量4544萬噸，按季增長0.4%。