中石化首3季轉賺245億

【明報專訊】中石化（0386）公布，第三季純利461.84億元（人民幣．下同），按年多賺2.84倍，每股盈利0.381元。第三季扭轉首兩季的虧損形勢，以致首三季累計亦扭虧為盈，賺244.59億元，但按年仍下跌45%。中石化昨日績前收報3.04港元，跌3.2%。
上季經營費用按年減三成
第三季營業額及其他經營收入，合共5203.71億元，按年減少29%，但憑着大幅壓縮經營費用以致按年減少三成至4938.42億元，經營收益升38%至265.29億元。
分部業績方面，油價持續低迷，第三季的勘探及開發業務錄得稅前利潤131.6億元。集團指，在低油價下強化低成本技術應用，成本進一步下降，另加快天然氣產能建設，積極拓市擴銷，首三季境內原油產量同比持平，天然氣銷量同比增加9.86%，市場份額持續增長。
化工業務稅前賺42.2億
第三季煉油業務稅前利潤315.5億元。集團指，第三季度境內消費需求恢復，增加化工原料供應，增產瀝青、潤滑油等產品，第三季度原油加工量按季增11%，成品油產量按季增加11.2%。
另外，化工業務稅前賺42.2億元，期內化工產品經營總產量2233萬噸，按季則增加0.86%。
營銷和分銷業務稅前賺182.4億元，第三季境內成品油總經銷量4544萬噸，按季增長0.4%。