中壽第三季純利跌18% 投資收益增28％

3季投資收益1470億 增9.3%

集團指首3季實現首年期交保費1060.49億元，按年增長7.1%；續期保費3686.79億元，按年增長10.1%；短期險保費668.82億元，按年增長9.3%，上述數據都反映業務發展穩中有進。另外，首3季新業務價值按年增長2.7%，退保率為0.85%，按年下降0.82個百分點。

投資方面，集團表示第三季把握利率上行窗口，加大長久期利率債配置力度，圍繞市場波動靈活控制公開市場權益品種敞口，並適度兌現收益。首3季實現總投資收益1469.53億元，按年增長9.3%，總投資收益率為5.36%；淨投資收益1227.23億元，按年增長7.7%，淨投資收益率為4.47%。

人保少賺近七成 財險利潤跌19%

中壽同時公布，擬於今年底前與母公司旗下的國壽置業成立合伙企業，集團出資90億元，合伙企業將重點投資中國一線及強二線城市的不動產項目，包括北上廣深的寫字樓、倉儲物流、數據中心等。

另外，人保集團（1339）公布，第三季純利61.34億元，按年跌67.3%，旗下中國財險（2328）第三季淨利潤41.65億元，按年減少19.3%。