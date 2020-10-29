新項目仍多 賣產未必是撤資

發言人：資金流轉 助拓新項目

不過太古地產發言人昨傍晚再表態，重申公司心繫香港，將持續積極投資及拓展香港市場，此長遠策略堅定不變。

發言人又稱，公司近年出售部分非核心資產，符合長遠增長策略，提供機遇讓資金流轉，以發展在建項目、投資新項目及繼續拓展核心資產，包括太古坊及太古廣場社區。公司亦繼續發展香港多個全新住宅項目，包括星街小區的EIGHT STAR STREET，以及位於黃竹坑站及柴灣的兩個住宅項目。

出售太古寫字樓 支持重建太古坊

事實上，太古近年雖出售多項物業，但同時也發展不少新項目，而賣產目的更多是套現以投資新項目。例如出售三期及四期寫字樓，公司表明所得收益用作太古坊重建、太古廣場社區擴展等。再者，太古出售重要資產亦非絕無僅有，例如2011年以188億元將九龍塘又一城售予淡馬錫旗下豐樹產業最為轟動。此外，雖然施銘倫於今年中期業績會曾表示對出售非核心資產持開放態度，但他也強調，集團在香港植根150年，對香港前景仍有信心，未來會繼續在香港拓展業務，無意出售香港業務。