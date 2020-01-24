太古城中心一座洽售 料作價百億 近兩年賣產套近200億 太地：持續投資香港

傳買家基匯資本 多次接貨

昨日有消息指太古城中心一期甲廈出售，太古系上午停牌，中午公司證實就可能出售太古城一座多層辦公樓權益進行商討，現時並未就出售事項達成協議。太古系午後復牌遭逢跌市，太古（0019）跌0.27%，收報36.75元，太古地產則跌0.24%，收報20.55元。

據市場消息傳出，太古城中心一座甲廈以基匯資本奪得呼聲最高，作價100億元，料短期內易手，以該商用物業總樓面約63萬平方呎計，平均呎價近1.6萬元。

太古城中心一期為樓高21層的甲級寫字樓，據太古地產中期年報，上半年出租率為94%，按年減少0.6個百分點。

屬21層甲廈 呎價近1.6萬

太古地產近年數次賣產，本月中罕有拆售鰂魚涌太古城第六期227個停車位及62個電單車位；去年以23.75億元作價出售北角英皇道625號一座商業大廈的50%權益；兩年前亦以150億元出售太古城中心第三及第四期寫字樓（見表）。太古主席施銘倫於中期業績會上也表明對於出售非核心資產保持開放態度。

巧合的是，盛傳購入太古城中心一期的基匯資本，正是太古出售北角商廈及太古城中心第三及第四期其中的買家之一，早在2007年更曾聯同太古地產以48億元買入北京新三里屯，並改造成太古里，雙方可說是老伙伴。

基匯資本由吳繼煒及吳繼泰於2005年成立，兩兄弟的父親吳仲燦正是建生國際（0224）創辦人吳仲燦，母親吳汪靜宜則是德昌電機（0179）主席汪穗中的胞姊。

吳繼泰今年4月接受傳媒訪問曾表示，今年是逆市買入項目的好時機，與太古之間正好一個願買，一個願賣。

基匯曾先後購領展29個商場

據公司官網，基匯資本旗下管理資產金額超過267億美元，物業遍佈歐美、東南亞及大中華區，在香港除了太古城中心三及四期，還包括2018年以來先後於領展（0823）手上購入的29個商場。

明報記者 陳子凌