經濟

帝庭園額印鬆綁 3年實蝕逾百萬

【明報專訊】屬於傳統豪宅區的何文田，樓價向來居高不下，惟區內近日連錄蝕讓成交。其中，樓齡約24年的帝庭園一個3房單位，業主在額印鬆綁即沽貨套現，惟連使費計要蝕逾百萬元；同區加多利峯亦再增一宗二手蝕讓，一手業主連使費料損手逾183萬元。

市場消息稱，帝庭園2座低層C室，實用面積932方呎，3房1套間隔，原業主因急於放售，最初以2000萬元放盤，叫價較同類單位低逾一成，經議價後新近減價150萬元或7.5%，最終以1850萬元易手，實呎約19,850元。原業主2017年8月以1888萬元購入，持貨逾3年，帳面已蝕約38萬元或2%，若連同使費計料實蝕約146萬元或7%。

加多利峯一手業主7年實蝕183萬

同區屢見蝕讓的加多利峯，近日終錄本月開齋成交。利嘉閣分行高級市務經理李琪峰表示，屋苑新成交位於低層A室，實用面積918方呎，採3房套連工人套間隔，望樓景，以1850萬元沽出，實呎20,153元。原業主2013月3月以約1942萬元一手購入，持貨逾7年，帳面蝕讓約92萬元或約5%，若連同使費計料實蝕約183萬元或9%。

元朗Grand YOHO亦有一手業主沽出1房單位，3年半僅升值7%。中原營業經理王勤學表示，屋苑8座高層B室，實用面積412方呎，1房單位，以750萬元沽出，實呎18,204元，呎價為屋苑近月二手高位。業主2017年3月以約699.9萬元購入，持貨逾3年，帳賺約50萬元或7%。

郭鶴年女1370萬沽SOHO 38兩房

此外，有城中名人出貨套現。土地註冊處資料顯示，由「糖王」郭鶴年女兒郭綺光（KUOK RUTH）持有的中環些利街SOHO 38高層C室，實用面積492方呎，2房間隔，以1370萬元易手，實呎27,846元。郭綺光持貨12年，連使費料實際獲利約25萬元或2%。

相關字詞﹕二手成交 郭綺光 加多利峯 帝庭園

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