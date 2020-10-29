經濟

雅居樂家族4.5億奪大埔地 近預期下限 讚風水寶地志在必得 「地中地」業主鎩羽而歸

【明報專訊】近期樓市回勇，新盤銷情熱烈，內地發展商或相關人士再度在港買地，其中上周五截標的大埔公路大埔滘段住宅地皮，昨以4.51億元、每方呎樓面地價4478元售予雅居樂（3383）副主席陳卓賢次子陳思遠作私人投資，成交價貼近市場預期下限水平。連同昨天開標的住宅地，今年先後售出兩幅大埔住宅官地，均由中資財團奪標。

上述大埔滘段住宅官地，地盤面積約6.7萬方呎，指定作私人住宅用途，可建樓面約10.07萬方呎，地政總署昨公布，地皮以4.51億元批予熙譽發展有限公司，每方呎樓面地價約4478元，與今年7月萬科置業（香港）及青建國際控股（1240）以逾37億元、每方呎樓面地價約4738元投得的大埔馬窩路住宅地，呎價低約5%。

副主席陳卓賢次子私人投資

市場上周預期，上述地皮估值約4.2億至6億元，每方呎樓面地價約4100至6000元。換言之，今次地皮中標價，貼近市場預期下限。買家熙譽發展唯一董事為陳思遠（David），即陳卓賢兒子，亦是景業名邦（2231）主席陳思銘的胞弟，今次投地屬於私人投資，與兩間上市公司無關。

項目上周截標時，共收到8份標書，包括獨資入標的信置（0083）、永義（1218）、建灝地產、宏安地產（1243）等，中資發展商則有碧桂園（2007），而該地內擁有私人土地的持有人、資深投資者何鐵城亦有入標，當時他指在上述地皮內居住逾20年，更指地皮是「風水寶地，出價志在必得」，若投得地皮，將重建現有物業，並保留一間大屋自住，餘下則會作出售，惟最終未能成功奪標。

萊坊執行董事林浩文指出，項目中標價反映雖然近日疫情轉趨平穩，考慮到現時經濟疲弱影響「購買力」，發展商於出價上均有所保留。他估計，項目總投資額約10億元，落成後每實呎可售1.5萬元起。

測量師料項目投資額10億

事實上，雅居樂陳氏家族過往亦有以私人名義入市官地，去年2月陳卓賢便斥資11.3億元投得大嶼山長沙一幅官地，每方呎樓面地價12,740元。早於2012年，陳卓賢亦以7億元奪得西貢銀線灣豪宅官地，每方呎樓面地價逾2.1萬元。

相關字詞﹕大埔滘段住宅地 官地 雅居樂

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