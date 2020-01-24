CENTRAL PEAK快招標 200萬本票睇樓

新地副董事總經理雷霆表示，CENTRAL PEAK為集團花近10年籌劃發展，第一期僅提供53伙，可謂「戶戶珍貴」，將以招標形式發售，價錢參考附近豪宅新盤、料成交實呎約7萬至10萬元。雷霆續稱，集團年底前仍會推出沙田瓏珀山，以及南昌站匯璽及元朗Grand YOHO餘貨。

新地代理總經理陳漢麟補充指，樓盤銷售安排及招標文件將於下周初公布，現樓設連裝修示範單位，下周可預約參觀，睇樓客須繳交200萬元本票。可留意的是，新地2017年11月推出北角海璇招標時，曾規定每名參觀海璇設於中環國金中心1期的展覽館、示範單位的申請人，要準備兩張每張350萬元的銀行本票，即涉700萬元入場費。換言之，CENTRAL PEAK準買家是次準備200萬元本票，金額較海璇調低500萬元或七成。

3房雙套面積1649呎起

CENTRAL PEAK今期提供53伙分層戶，包括16伙3房雙套連衣帽間、工作間及洗手間單位，實用面積1649至1684方呎；4房雙套連衣帽間、工作間及洗手間單位則有24伙，實用面積2080至2133方呎。此外，項目設6伙首層連花園特色戶，實用面積1723至2117方呎；2伙高層連平台特色單位，實用面積2771至2784方呎；5伙頂層連天台及泳池或按摩池單位，實用面積2469至2962方呎。