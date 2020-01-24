經濟

柏傲莊II開放式折實573萬入場 首批337伙 均呎逼2萬較I期高5%

【明報專訊】新盤戰持續升溫，市場焦點新盤、新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站上蓋柏傲莊II，繼日前上載樓書後，昨晚公布首張價單，共涉337伙，一如柏傲莊I，新世界今次同樣提供最高20%直減折扣，整批折實平均實呎19,838元，較柏傲莊I本月初首批折實均呎18,921元高約5%。至於備受市場注目的開放式戶，折實近573萬元起，屬大圍近年最貴入場費的新盤開放式單位。

明報記者 林可為、林尚民

較早時開售的柏傲莊I，首輪開售前累收逾2.27萬票，成1997年後新盤收票王，經兩輪銷售賣出769伙（但有兩伙1房戶日前撻訂）、佔該期單位總數783伙約98%，吸金總額達84億元，成本月新盤賣樓王。

266呎開放式實呎高見2.67萬

是次推出的柏傲莊II，可說是「載譽重臨」，昨晚以折實平均實呎19,838元首推的337伙，佔項目單位總數1415伙約24%。與柏傲莊I一樣，即供付款最高直減折扣20%，建築期付款最高直減折扣16.5%（再細分為兩款，買家可於30日或180日內先付10%樓價，餘款90%於2022年9月入伙時上會）。據統計，柏傲莊I有逾五成買家採用建築期付款辦法。

2房數目佔首批價單近五成

至於首張價單提供的戶型，包括56伙開放式、20伙1房戶、162伙2房戶，以及99伙3房戶；換言之，實用面積400餘方呎2房戶，推出數量佔首張價單近五成。最受市場注視的戶型，為56伙實用面積264至266方呎的開放式戶；入場費最低為7A座8樓E室（實用面積264方呎），價單定價716.1萬元，折實價572.88萬元（折實呎價2.17萬元）；最貴為6B座39樓D室（實用面積266方呎），價單定價889萬元，折實價711.2萬元，折實實呎2.67萬元；若以建築期最高16.5%折扣計，折實價則為597.94萬至742.31萬元，即全部可承做最高九成按保。

翻查資料，大圍同區近年不乏迷你單位供應，其中宏安地產（1243）2017年10月推出的薈蕎，亦曾推出實用面積約252方呎開放式戶。柏傲莊II是次推出的開放式戶，折實平均呎價約2.3萬餘元，較薈蕎開放式戶整體均價約2.2萬元，高約4%。

柏傲莊I逾五成買家採建期付款

新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊II開價後，隨即會對外開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位，即日起接受認購登記，並強調集團是以市價推售，估計入票情况理想，並預計11月整體一手成交量達2000宗。

相關字詞﹕愉景新城 黃浩賢 宏安地產 薈蕎 柏傲莊II 港鐵 新世界

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