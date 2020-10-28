Global X銷售副總裁鍾駿：中國潔淨能源 長遠受惠國策

Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿表示，市場集中關注科技股ETF，事實上，過去三個月中國潔淨能源表現也十分值得投資者留意。在月底五中全會舉行，焦點在政策扶持行業，而早前中國承諾進取的減排目標，未來將再加大力度發展潔淨能源，故相關行業受惠。

中國空氣污染大部分是來自於汽車，其氣體排放佔主要城市PM2.5生產量的三分之一。同時，中國大力支持「生態文明」建設，為可再生能源行業帶來大量投資。由於中國佔全球碳排放量的30%（其中65%來自燃煤發電廠），中國潔淨能源可受惠政策支持。氣候變化是政策制定者及投資者皆關注的主要問題，它正透過融資、監管、技術創新及投資者積極主意重塑能源業的進化。

多項關於氣候變化影響的學術研究試圖量化氣候變化對全球經濟的影響。這項研究採用多種方法，其最近一份報告顯示，氣溫變化可於較長時間內降低3%至7%的全球國內生產總值（GDP）。較早的研究指出了氣候變化對不同國家的影響之間存在差異，發達經濟體似乎較少受到全球變暖的影響，而新興國家變現得對氣候變化更為敏感。然而，最近的研究發現情况已發生改變。

新的分析乃基於現時對氣溫變化或海平面上升的評估，但由於評估結果隨時間的推移而上升，因此分析可能低估了氣候變化對經濟的影響。聯合國最近的氣候報告強調，全球氣溫不斷上升意味着至2100年，極端及罕見的海洋事件可能會更頻繁地發生，地勢較低的城市及沿海地區尤其危險。

《巴黎協定》扶持潔淨能源行業

過去十年間天氣類災害造成的損失高達約2.8萬億美元，超出之前十年的累計損失逾30%。2017年二氧化碳排放量達53.5億噸(Gt)，為人類有史以來最高。排放量增加由數個人為因素、工業化範圍拓廣及燃燒化石燃料等因素推動，並且這些因素導致全球氣溫逐步升高。

《巴黎協定》的長期氣溫目標為，將全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上攝氏2度之內；並努力爭取將升幅控制於攝氏1.5度以內，因為認識到這些努力將極大減少氣候變化的風險及影響。至2050年，須達至或接近全球溫室氣體淨零排放，方可遏制氣候變化並實現《巴黎協定》提出的目標。而中國也致力減碳，對相關行業都有扶持。

潔淨能源年內回報達52%

鍾駿表示，雖然近年市場焦點放在雲端計算，但而潔淨能源相信另一個投資潛力，年初至今回報已達52%，現時中國都是用煤及原油，相信未來煤使用量會在2060年減少96%。故相信投資者可以捕捉相關機遇。曾經中國潔淨也曾熱炒，但無以為繼，今次會否同一情况，鍾駿認為，中國潔淨能源公司在世界佔據一定地位，與世界相關企業可爭一日之長短。

而Global X 中國潔淨能源 ETF港元（2809）及美元（9809）是掛鈎Solactive中國清潔能源指數，投資者可以投資一籃子相關主題，排除了單一投資風險。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]