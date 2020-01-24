匯璽III一房呎租49元低市價2%

10月至今，匯璽錄得80宗租務成交，較上月同期約77宗增加約4%。

利奧坊．曉岸1房減租6%成交

香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角嘴利奧坊．曉岸新錄一宗1房租務成交，為1座中層H室，實用252方呎，業主以約1.45萬元放租半個月吸引外區客洽詢，議價後減價800元或約6%，以1.37萬元租出，實呎租金54元，新租客為單身客；業主2019年6月以約600萬元購入單位，現享租金回報率2.7厘。

喜漾2房減價4% 1.68萬租出

另代理消息指，長沙灣喜漾1座中層B室，2房間隔，實用482方呎，業主以約1.75萬元放租約1個月，議價後減價約700元或4%，以1.68萬元租出，實用呎租約35元，新租客為一對夫婦；業主2015年9月以約579.3萬元購入單位，現享租金回報率3.5厘。