包玉剛家族油塘貨倉申建住宅 料涉445伙

上述包玉剛家族持有的四山街8號，佔地38,610方呎，現規劃為住宅（戊類）用途，申請人計劃以地積比近6.4倍，發展成一幢23層高商住物業（在3層平台及1層地庫之上），總樓面約24.6萬方呎，當中住宅部分佔約19.3萬方呎，擬提供445伙，並以1、2房單位為主。同時，另外約有3.86萬方呎非住宅樓面等。

地積比6.4倍 主打1及2房

此外，有財團就觀塘鴻圖道28A號德信工業大廈申請改劃，計劃改整成酒店及其他用途，項目佔地5565方呎，總樓面60,709方呎，提供約89間酒店房。

另「燈芯絨大王」江達可，於2015年購入的觀塘創業街31號，斥資近3億元翻新並活化成寫字樓LT Tower即將入伙，現正推出招租。項目樓高14層，地下及1樓為商舖，其餘為寫字樓樓層，單位面積約563至1098方呎，租戶可按需要洽租，由數百方呎至全層逾萬方呎。代理表示，參考區內寫字樓租金， 意向呎租19元起。

「燈芯絨大王」活化工廈招租

舖位成交方面，市場消息指，灣仔摩理臣山道41至47號地下， 面積約1700方呎，最新以約2350萬元售出，折合呎價約1.38萬元，舖位現由畫廊以月租6.2萬元租用，新業主可享租金回報率約3.2厘。原業主2007年以1796萬元購入物業，持貨13年帳面獲利約554萬元或約三成。