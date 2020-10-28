貝沙灣洋房1.8億沽 屋苑今年新高

中原分行經理高鵬表示，上述貝沙灣3期單號洋房，實用面積3308方呎另連花園和天台，原業主最初開價2.1億元、新近以1.8億元沽出，即減幅為3000萬元或14%，實呎5.44萬元，成交價創貝沙灣今年二手新高。

柏傲莊I向隅客轉購柏傲灣

土地註冊處資料顯示，該名登記原業主為劉鈺霖（LIU YULIN），持有香港身分證、於2016年12月以1.58億元購入上述洋房，曾於今年3月向財務公司作按揭貸款、持貨至今近4年，帳面賺2200萬元，物業期內升值約14%。

另一邊廂，有大圍站柏傲莊I向隅客未能如願入市，轉投同為新世界（0017）發展的荃灣半新盤柏傲灣。市場消息指，柏傲灣2A座極高層C室、實用421方呎1房間隔，以市價885萬元沽出，平均實呎21,021元。

據了解，新買家原打算購買柏傲莊I，但兩輪銷售均未成功揀樓，故轉購柏傲灣。

原業主則於2017年3月以842萬元一手買入，帳面獲利43萬元或5%，估計扣除稅項和佣金開支後，僅近平手離場。

國泰機師565萬沽藍天海岸

受國泰（0293）裁員影響，再有機組人員放售東涌區內單位。中原分區營業經理陳旭明指，藍天海岸5座中層F室，實用388方呎1房間隔，原業主為國泰外籍機師，原以580萬元放盤，減價15萬元或2.5%後，以565萬元獲外區上車客承接，實呎14,562元，屬市價；原業主2009年以205萬元入市，持貨11年，帳面獲利360萬元或1.8倍。

業主急套現 第一城2房跌穿500萬

大型屋苑方面，沙田第一城再錄2房戶以跌穿500萬元關口沽出。美聯首席聯席區域經理翁凱傑指，沙田第一城48座低層7室，實用284方呎2房間隔，原業主早前以貼市價500萬元放盤，因急於套現，加上單位裝修一般，經議價後以480萬元沽出，呎價16,901元，即減價20萬元或4%，成交價低市價約4%，惟原業主早於1985年以約22.22萬元一手購入，帳面仍賺457.78萬元或約21倍。