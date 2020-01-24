柏傲莊II最快今開價 開放式戶264呎起

新世界營業及市務部總監黃浩賢指，柏傲莊II最快周三（今日）開價，並於今日傍晚起，開放荃灣愉景新城商場的示範單位予公眾及收票，最快下周發售。他續指，首張價單將提供開放式到3房戶型，而柏傲莊I銷情理想，顯示市場需求強勁，有信心二期有加價空間。

2房佔單位總數近五成

柏傲莊II昨日已公布樓書，項目全數1415伙，提供76個開放式單位，實用264至266方呎，最細一伙為7A座7樓E室，實用面積264方呎；項目亦設192個1房單位、實用303至345方呎；2房單位則有697伙，佔樓盤近半，實用414至634方呎；445個3房單位，實用630至866方呎。項目另外設有5伙頂層4房連天台，實用由1207至1322方呎，最大單位為7A座62樓A室，實用面積1322方呎，屬頂層連1117方呎天台單位，採4房雙套連工人套間隔。今期項目預計落成日期為2022年8月，即樓花期長約22個月。

新地CENTRAL PEAK重啟銷售

另新地（0016）日前預告旗下沙田瓏珀山，擬11月推售後，今日將舉行東半山司徒拔道CENTRAL PEAK第1期記者會，公布最新銷售部署。市場估計，項目將於短期內上載樓書。上述CENTRAL PEAK原計劃去年第三季推售，惟去年6月起爆發反修例風波後，加上今年新冠疫情持續，發展商煞停開售。CENTRAL PEAK1期涉53伙分層戶，實用最細約1700方呎（3房戶），而項目主打的4房戶，面積約2100方呎起；至於特色戶，面積最大約3000方呎。