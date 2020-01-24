名日周六首輪賣98伙 星濤周日登場 11新盤周末共推645伙搶攻市場

明報記者 林尚民、張允亭

名日．九肚山昨最新加推27伙，包括屬首推、可望海景的第1座單位及連平台特色戶。長實地產投資董事黃思聰表示，今張價單折實平均呎價17,686元，價錢因應單位質素和景觀有2%至3%加幅，今批單位包括10伙2房戶、9伙3房戶、8伙4房戶。按最高22%直減折扣計，單位折實價785萬至2371萬元、折實呎價16,219元至19,339元。

名日．九肚山收逾600票超額5倍

黃續稱，名日．九肚山現時價位相比起同區樓盤，仍有逾一成折讓，料首輪銷售後有較大加價空間，樓盤將於周六首輪發售98伙。長實助理營業經理陳詠慈補充，屆時將分為A組及B組時段，A組大手客每組可購2至4伙；B組為散戶，可購最多2伙。市場消息稱，名日．九肚山累收逾600票，超額逾5倍。

另一方面，帝御‧星濤昨日亦新加推63伙應市，實用208至817方呎，定價372.4萬元至1325.1萬元，維持最高9%直減折扣，折實價338.8萬至1205.8萬元，折實呎價13,994至18,642元，今批單位折實平均呎價為15,551元。

帝御‧星濤5日累收2550票

負責銷售的恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，帝御‧星濤至昨晚、過去5日累收約2550票，若以已公布3張價單全部248伙計，超額逾9倍，他表示，項目最快周三(今日)公布銷售安排，周日發售。

嘉峯匯累售468伙套50億

事實上，多個餘貨盤亦有新推售動作。嘉華（0173）啟德嘉峯匯昨加推168伙，折實平均24,722元，當中包括首推40伙低座單位，而入場單位則為1B座1樓E室，實用289方呎，1房間隔，折實693.8萬元，折實實呎24,007元；發展商已公布銷售安排，周六發售211個單位。嘉華國際營業及市場策劃總監溫偉明指，嘉峯匯去年底推出至今累售468伙，套現約50億元。以嘉峯匯單位總數1006伙計，售出近五成單位。

另信置（0083）旗下西貢對面海豪宅133 PORTOFINO，最新售出1座3樓B室，實用1164方呎，成交價2546萬元、實呎21,873元；項目今年初至今累售5伙、套現1.55億元。信置亦公布銷售安排，加推10伙於周六起招標，今批單位實用1021至1238方呎，屬3房至4房間隔。