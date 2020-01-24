經濟

香港地產

名日周六首輪賣98伙 星濤周日登場 11新盤周末共推645伙搶攻市場

【明報專訊】新冠疫情緩和，新盤市場繼日前重陽節3日長假售出約470伙後，未來周六及周日再爆發混戰（10月31日及11月1日），至少有11個新盤開展銷售、估計涉約645伙應市；其中長實（1113）沙田麗坪路名日．九肚山，及香港小輪（0050）和帝國集團合作的青山公路青山灣帝御‧星濤，前者已敲定周六首輪賣98伙，後者料今日上載銷售安排，估計周日首輪賣248伙。

明報記者 林尚民、張允亭

名日．九肚山昨最新加推27伙，包括屬首推、可望海景的第1座單位及連平台特色戶。長實地產投資董事黃思聰表示，今張價單折實平均呎價17,686元，價錢因應單位質素和景觀有2%至3%加幅，今批單位包括10伙2房戶、9伙3房戶、8伙4房戶。按最高22%直減折扣計，單位折實價785萬至2371萬元、折實呎價16,219元至19,339元。

名日．九肚山收逾600票超額5倍

黃續稱，名日．九肚山現時價位相比起同區樓盤，仍有逾一成折讓，料首輪銷售後有較大加價空間，樓盤將於周六首輪發售98伙。長實助理營業經理陳詠慈補充，屆時將分為A組及B組時段，A組大手客每組可購2至4伙；B組為散戶，可購最多2伙。市場消息稱，名日．九肚山累收逾600票，超額逾5倍。

另一方面，帝御‧星濤昨日亦新加推63伙應市，實用208至817方呎，定價372.4萬元至1325.1萬元，維持最高9%直減折扣，折實價338.8萬至1205.8萬元，折實呎價13,994至18,642元，今批單位折實平均呎價為15,551元。

帝御‧星濤5日累收2550票

負責銷售的恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，帝御‧星濤至昨晚、過去5日累收約2550票，若以已公布3張價單全部248伙計，超額逾9倍，他表示，項目最快周三(今日)公布銷售安排，周日發售。

嘉峯匯累售468伙套50億

事實上，多個餘貨盤亦有新推售動作。嘉華（0173）啟德嘉峯匯昨加推168伙，折實平均24,722元，當中包括首推40伙低座單位，而入場單位則為1B座1樓E室，實用289方呎，1房間隔，折實693.8萬元，折實實呎24,007元；發展商已公布銷售安排，周六發售211個單位。嘉華國際營業及市場策劃總監溫偉明指，嘉峯匯去年底推出至今累售468伙，套現約50億元。以嘉峯匯單位總數1006伙計，售出近五成單位。

另信置（0083）旗下西貢對面海豪宅133 PORTOFINO，最新售出1座3樓B室，實用1164方呎，成交價2546萬元、實呎21,873元；項目今年初至今累售5伙、套現1.55億元。信置亦公布銷售安排，加推10伙於周六起招標，今批單位實用1021至1238方呎，屬3房至4房間隔。

上 / 下一篇新聞

螞蟻首日逾1800億認購 超購逾54倍 鍾絳虹：料破百萬人申請 理論可一人一手
螞蟻首日逾1800億認購 超購逾54倍 鍾絳虹：料破百萬人申請 理論可一人一手
銀行孖展息最低0.48厘撼券商
銀行孖展息最低0.48厘撼券商
金管局再沽254億港元 單日規模新高
金管局再沽254億港元 單日規模新高
榮昌生物招股 每手2.6萬入場
榮昌生物招股 每手2.6萬入場
平保上季純利轉升 新業務價值跌幅擴大
平保上季純利轉升 新業務價值跌幅擴大
中國外匯交易中心：人幣中間價逆周期因子淡出
中國外匯交易中心：人幣中間價逆周期因子淡出
匯控：擬明年初復派「保守」股息 視經濟前景監管許可 分析料改派息政策
匯控：擬明年初復派「保守」股息 視經濟前景監管許可 分析料改派息政策
信貸損失料見頂 英歐貿協添變數
信貸損失料見頂 英歐貿協添變數
本港上季賺19億美元 按季跌16％
本港上季賺19億美元 按季跌16％
內銀股領跌 國指曾失一萬關 外資連續8日沽A股 累計流出211億
內銀股領跌 國指曾失一萬關 外資連續8日沽A股 累計流出211億
金管局研善用數據助中小企借貸
金管局研善用數據助中小企借貸
I.T再發盈警 一季蝕2億倍升
I.T再發盈警 一季蝕2億倍升
港上月出口按年增9.1％遠勝預期
港上月出口按年增9.1％遠勝預期
Webb增持安樂工程至逾5% 「入股因為喜歡」 稱公司政治風險不大
Webb增持安樂工程至逾5% 「入股因為喜歡」 稱公司政治風險不大
控股股東債務違約 華晨中國股價挫
控股股東債務違約 華晨中國股價挫
港華燃氣54億增資上海燃氣 雙方擬互相持股25%
港華燃氣54億增資上海燃氣 雙方擬互相持股25%
萬洲首9月純利跌逾13% 內地生豬價倍升
萬洲首9月純利跌逾13% 內地生豬價倍升
fb進軍雲端遊戲 拓另類廣告市場 毋須下載 可電腦或Android登入平台
fb進軍雲端遊戲 拓另類廣告市場 毋須下載 可電腦或Android登入平台
AMD換股收購賽靈思 交易價值2730億
AMD換股收購賽靈思 交易價值2730億
大選前預測 麥樸思警告美股轉弱
大選前預測 麥樸思警告美股轉弱
張兆聰：匯控上升動力存疑 宜吸勿追
張兆聰：匯控上升動力存疑 宜吸勿追
植耀輝：諾獎得主籲投資者謹慎
植耀輝：諾獎得主籲投資者謹慎
技術取勝：四環短線支持0.85元
技術取勝：四環短線支持0.85元
劉思明：舊經濟股降溫 業績股惹炒作
劉思明：舊經濟股降溫 業績股惹炒作
周顯：長遠看好中國天然氣
周顯：長遠看好中國天然氣
湯文亮：出海打魚 勿等風平浪靜時
湯文亮：出海打魚 勿等風平浪靜時
林達民潛水衣上陣宣傳新盤
林達民潛水衣上陣宣傳新盤
柏傲莊II最快今開價 開放式戶264呎起
柏傲莊II最快今開價 開放式戶264呎起
貝沙灣洋房1.8億沽 屋苑今年新高
貝沙灣洋房1.8億沽 屋苑今年新高
包玉剛家族油塘貨倉申建住宅 料涉445伙
包玉剛家族油塘貨倉申建住宅 料涉445伙
匯璽III一房呎租49元低市價2%
匯璽III一房呎租49元低市價2%
Global X銷售副總裁鍾駿：中國潔淨能源 長遠受惠國策
Global X銷售副總裁鍾駿：中國潔淨能源 長遠受惠國策