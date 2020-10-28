經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：出海打魚 勿等風平浪靜時

【明報專訊】我在澳門讀中學，在暑假時經常跟漁船出海打魚，有時要去一個星期。漁家很喜歡叫我去，首先我唔怕暈浪，而且仲係一個免費勞工。我當然也有得着，除了海鮮任我食之外，暑期作業講出海打魚，全校得我一個。有一次，在打風期間，3號風球還未除下，有漁家叫我出海，仲話不能夠等風平浪靜才出海，否則即使滿載而歸，亦不能賣到好價錢，行船爭解纜是也。

再不開關 唔病死但會餓死

新冠疫情至今，除了全民檢測未夠強硬之外，香港算是控制不錯，確診數字不但經常保持在單位數，而且大多數是外地輸入，在這個情况下，政府應該考慮開關，首先是與地通關，如果等到確診清零14日之後才考慮開關，咁相當於漁民等風平浪靜才出海，以新冠疫情的反反覆覆情况來看，明年今日未必可以做到確診14日清零，咁即是未來一年香港不用開關，咁樣就會有確診的人未必死，冇確診的人就餓死。

一個負責任政府應該考慮開關與繼續封關的風險程度，是否能夠接受開關，即使在開關後確診數字會上升，亦不能不放手一搏，當然要有所準備，甚至有所犧性。

犧性在所難免 不能不放手一搏

從香港的新冠病毒死亡者來看，大多數是長者或長期病患者，有一些確診者很快康復，甚至比流感更快，如果仍不開關，當香港經濟繼續轉壞，失業率上升及負資產增加，香港政府一定會被市民唾罵。雖然政府要開關亦可能受到壓力而未能成事，但最少已經盡了力，而且責任會是反對開關的人。

大家想一想，如果政府從未提出全民檢測，今日一定有很多人指摘政府，尤其是某些醫護人員，又話浪費最佳時間。好啦，政府提供全民檢測，結果只得三成市民檢測，結果當然不理想，但現在政府未敢開關，就可以將責任推落反對的人，現在最低限度那些人不敢指摘政府不做全民檢測，要為未能通關、香港經濟轉壞負責。

不過事情不可以講番轉頭，政府要考慮怎樣做才可以通關，我相信反對的聲音不會很多，甚至沒有，只是政府有冇膽去做。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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