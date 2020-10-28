周顯：長遠看好中國天然氣

主席「復仇作」 不成功不甘心

我當然明白，中國天然氣是他的心血所繫，話說十幾年前，他把中國燃氣（0384）搞得有聲有色，卻被踢了出局。中國天然氣是他的「復仇之作」，不搞到比中國燃氣的規模更大，絕不甘心。

這場「戰爭」他打了10年，還未完功，皆因中國燃氣的市值是一千多億元，要戰勝對方，談何容易？但他一直在努力的打，至今已真金白銀注入了幾十億元，還不計10年來的時間值和機會成本。

要把中國天然氣炒到10元，只是六七百億元市值，還未到目標，更何况要有基本因素配合。現時簡志堅人在內地，因疫情封關，已很久沒回香港了。他所努力中的，就是搞好公司的業務。

這股票我是長期看好，可是資金有限，還是等到它異動時，方才買入，這會買貴貨，但省掉了等待成本。在上周，它突然爆升，我在周四動手，買入了幾百萬股，當日，我在收費網站的實倉中刊登了出來，也不知有沒有人留意到；在周五，即有三成利潤。我相信，這股票將為我帶來很不俗的收入。

[周顯 投資二三事]