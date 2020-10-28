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劉思明：舊經濟股降溫 業績股惹炒作

【明報專訊】港股受壓，特別近期熱炒的舊經濟股有明顯回吐，科網股表現參差未能掀起炒風，只有部分消費、新能源概念、業績股吸引市場目光。

恒指昨低開78點後向下，早市最多跌316點、低見24,602點回升，收報24,787點，跌131點或0.53%；國指跌1.21%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.99％、0.53%，沒有明顯沽壓。大市成交1305億元，高於60天平均半成，成交平穩。

中資金融股倘失勢 低殘股也失寵

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率28比72，跌逾3%佔下跌股份兩成半多，陽燭對陰燭為34比66，大市普遍下跌，沽盤積極且動力較大。本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成上升，並以靠穩為主；紡織及服飾、金屬及礦石、軟件服務升約0.6%，各有四成至七成股份上升。下跌行業中，有四成的跌幅多於1%，跑輸恒指；中資金融、內房及物管跌約3%表現最差，航空及相關跌2.5%，航運物流、中資電力跌近2%，舊經濟行業沽壓較大。

反映大型中資金融股的恒生H股金融行業指數，昨天跌3%，仍處於10天線之上；指數中線偏淡，調整有機會回試50天線，倘早前追入短炒，可先行獲利。值得留意，對上兩周中資金融股大漲，連帶其他低殘股亦有追捧，倘中資金融股失勢，低殘股也可能再次失寵。

科網股表現及走勢參差，軟件互聯網股強勢集中幾隻大型股份，如阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）於20天線之上整固，騰訊（0700）昨創新高。早前提到轉強的閱文（0772）、阿里健康（0241）回調守20天線，依然可看高一線。

此外，匯控（0005）、國藥（1099）業績後股價逆市做好。國藥今年首三季收入按年升半成，純利增長8%；相比上半年純利跌3%，首季跌三成，業績持續復蘇。券商中金認為，國藥業績超預期，主要是醫院業務繼續回暖，新業務發展順利，包括零售、器械收入增長強勁。

國藥走勢改善 18元以下可吸

中金預計國藥今明兩年每股盈利增長約8.8%及11.5%、至2.18及2.43元人民幣。以昨天收市價18.42元計，現水平預測市盈率7.4倍，估值具防守力。

走勢上，國藥昨天升穿50天線及18元關口之上，走勢改善；不過，股價於業績前已偷步炒高，加上向上阻力重重，短線料於19、20元均有沽壓，因此可候於18元以下吸納，並以低收17.2元作止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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