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張兆聰：匯控上升動力存疑 宜吸勿追

【明報專訊】恒指昨跌131點，收報24,787點，成交金額1305億元。美股大跌但港股偏穩，主因是騰訊（0700）破頂及匯控（0005）績優大升撐市，但中資金融股全線受壓，拖累指數下跌。匯控第三季的設局是疫情後最壞情况已過去，市場對前景看法轉趨穩定，短期低位很大機會已見，但上升動力成疑，宜吸勿高追。

美國總統選舉將於11月3日舉行，但部分州份已開始提前投票，初步顯示拜登的領先優勢明顯減少。由於市場部署是假設民主黨優勢，故投資者續於總統選舉前調整倉位，這可能是美股周一晚顯著下跌的部分原因。但無論是誰當選，美股會有波動但很難持續下跌，持有現金的投資者多傾向逢低收集。大落後的港股10月份表現強勢，不理會外圍波動而反覆向好，其他表現強勢的市場包括印尼、印度、巴西、阿根廷等，資金流向反映新興市場受到追捧，風險胃納偏好。

螞蟻中籤率不高 宜現金認購

過去一個月，恒指大升6.7%，藥明（2269）升幅最大達26.8%，匯控也升近20%。阿里（9988）、騰訊及工行（1398）分別以16.3%、16.2%及14.8%排名第三至第五。新舊經濟齊發力，恒指也出現了久違了的升勢。昨日焦點落在騰訊和匯控身上，美國法院再次否決微信下架的要求，騰訊借勢大升4%創新高。另外，正進行招股的螞蟻集團（6688），以招股價計算市值也達2.43萬億元，考慮到上市後定必有雙位數字升幅，而內地新股升幅更是隨時以倍計，屆時市值達到3萬億至4萬億元，有聲音認為騰訊旗下的金融業務價值很可能被低估。

當然，螞蟻在金融科技可說稱霸，尤其是花唄和借唄的微貸業務，更是難尋對手，無論是騰訊金融還是京東數科，在規模上或是科技水平也暫時無法追上。螞蟻仍有很大發展空間，但無可否認的是，支付寶年度活躍用戶已達10億人，可說已接近觸及天花板，增長更多依靠人均消費推動。近年增速最快的是微貸和理財業務，而保險、區塊鏈則仍在發展中。螞蟻每年合理增速為30%至50%，與騰訊和阿里相若，招股價估值也跟兩者看齊。當然，新股上市貨源歸邊，加上螞蟻定必快速晉身各大指數，大量被動買盤掃貨，上市初期會較騰訊和阿里有溢價，但相信H股這邊較難出現超高雙位數字升幅。考慮到中籤率不高，宜以現金認購。

匯控績優兼資本過剩 派息迫切

匯控第三季業績遠勝預期，刺激股價大升4.8%。績優主因是第三季撥備較預期少。收入減少11%，淨息差進一步收窄至120點子，但壽險、環球資本市場等收入增長而部分抵消。第三季業績說明集團初步走出疫情谷底，收入仍受壓但已回穩，撥備則最壞情况而過。

當然，不利的因素永遠存在，包括低息環境、中美關係惡化等，但這些都為市場所消化，股價也較疫前腰斬。利好的則是集團不斷減持亞洲以外的風險資產，加速轉型，亞洲區風險資產佔比已升至44%，料一至兩年內有機會升至超過一半。另一是集團資本過剩，普通股權一級資本比率升至15.6%，有迫切需要派息而提高股本回報率。

[張兆聰 還看今朝]

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