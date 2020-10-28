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經濟
2020年10月28日星期三
技術取勝
投資策略
螞蟻首日逾1800億認購 超購逾54倍 鍾絳虹：料破百萬人申請 理論可一人一手
銀行孖展息最低0.48厘撼券商
金管局再沽254億港元 單日規模新高
榮昌生物招股 每手2.6萬入場
平保上季純利轉升 新業務價值跌幅擴大
中國外匯交易中心：人幣中間價逆周期因子淡出
匯控：擬明年初復派「保守」股息 視經濟前景監管許可 分析料改派息政策
信貸損失料見頂 英歐貿協添變數
本港上季賺19億美元 按季跌16％
內銀股領跌 國指曾失一萬關 外資連續8日沽A股 累計流出211億
金管局研善用數據助中小企借貸
I.T再發盈警 一季蝕2億倍升
港上月出口按年增9.1％遠勝預期
Webb增持安樂工程至逾5% 「入股因為喜歡」 稱公司政治風險不大
控股股東債務違約 華晨中國股價挫
港華燃氣54億增資上海燃氣 雙方擬互相持股25%
萬洲首9月純利跌逾13% 內地生豬價倍升
fb進軍雲端遊戲 拓另類廣告市場 毋須下載 可電腦或Android登入平台
AMD換股收購賽靈思 交易價值2730億
大選前預測 麥樸思警告美股轉弱
張兆聰：匯控上升動力存疑 宜吸勿追
植耀輝：諾獎得主籲投資者謹慎
技術取勝：四環短線支持0.85元
劉思明：舊經濟股降溫 業績股惹炒作
周顯：長遠看好中國天然氣
湯文亮：出海打魚 勿等風平浪靜時
名日周六首輪賣98伙 星濤周日登場 11新盤周末共推645伙搶攻市場
林達民潛水衣上陣宣傳新盤
柏傲莊II最快今開價 開放式戶264呎起
貝沙灣洋房1.8億沽 屋苑今年新高
包玉剛家族油塘貨倉申建住宅 料涉445伙
匯璽III一房呎租49元低市價2%
Global X銷售副總裁鍾駿：中國潔淨能源 長遠受惠國策
技術取勝：四環短線支持0.85元
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【明報專訊】兗煤須破5.9元阻力（圖）
心動重上35元未扭跌（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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