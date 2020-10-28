植耀輝：諾獎得主籲投資者謹慎

不過，對拆船廠而言卻是忙得不可開交，皆因要將一隻郵輪解體，所需時間便至少半年，大量拆骨訂單意味「有排忙」，在經濟不景氣下成為逆市奇葩；另外，由於郵輪內部有不少有用設施，包括電子產品及儀器、家俬以至裝飾物等，所以在拆船時會先將相關東西拆走，並再轉賣給附近市集商舖，亦因此產生了不少新商機。

惟疫情一日未能好好控制，郵輪及航空業的經營環境仍會相當嚴峻。執筆之時歐美疫情又再惡化，於美國上市的相關股份如皇家加勒比郵輪及嘉年華便跌近一成，股價年初至今亦大跌超過五成。

周一美股大跌 因投資者鎖定利潤

另外，一定要跟進最新港股部署。恒指昨日下跌131點，主要是受中資股拖累，而騰訊（0700）及匯控（0005）股價急升則限制大市跌幅。不過基於美國總統大選及季績因素，預期金融市場會變得更為波動，事實上美股周一便一度大跌近千點，某程度反映投資者在現水平寧願鎖定利潤再作部署。

諾貝爾獎得主、耶魯大學教授及經濟學家Robert Shiller撰文提到，疫情及選情令投資者對市場崩潰（Crash）的擔憂達到多年新高，但股市卻處於很高水平。這波動組合雖不等於崩潰馬上出現，但發生事故的風險相對較高，這該是要小心謹慎的時候了。因此後市不宜太掉以輕心。另外，內地五中全會消息亦會對後市有更多啟示，相信大市會繼續維持24,000至25,000點之間上落。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]