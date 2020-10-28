大選前預測 麥樸思警告美股轉弱

【明報專訊】「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）昨警告，下周二的美國大選臨近之際，標普500指數從技術形態來看，正形成「雙頂」形態，而這是後市轉弱的危險信號。標普500指數自3月的「疫情底」，反彈至9月2日的3580點以上歷史高位，之後又因科技藍籌的調整而跌至9月底的3200點左右，繼而在刺激方案談判等憧憬下，在本月中回升至3500點以上，並在近期開始回調。麥樸思稱，資本市場除了關心誰入主白宮，也憂慮到會否出現「懸峙」局面。普遍分析師預期，一旦美國大選沒有明顯結果，並最終要通過司法解決，將會對環球股市帶來沽壓。