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大選前預測 麥樸思警告美股轉弱

【明報專訊】「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）昨警告，下周二的美國大選臨近之際，標普500指數從技術形態來看，正形成「雙頂」形態，而這是後市轉弱的危險信號。標普500指數自3月的「疫情底」，反彈至9月2日的3580點以上歷史高位，之後又因科技藍籌的調整而跌至9月底的3200點左右，繼而在刺激方案談判等憧憬下，在本月中回升至3500點以上，並在近期開始回調。麥樸思稱，資本市場除了關心誰入主白宮，也憂慮到會否出現「懸峙」局面。普遍分析師預期，一旦美國大選沒有明顯結果，並最終要通過司法解決，將會對環球股市帶來沽壓。

市場關心誰主白宮 另憂「懸峙」局面

歐美疫情持續之際，美國兩黨在大選前達成新一輪刺激方案協議的機會不大。不過昨公布的美國9月耐用品訂單指數，按月增長1.9%，較預期高出1.4個百分點，預示第三季經濟表現穩固。美股三大指數在周一下挫後，昨早段個別發展，道指跌逾100點，而納指微升。美國重型機械生產商Caterpillar利潤下滑，股價早段跌逾2%。美國多元化工業集團3M上季收入及利潤勝預期，但早段股價仍跌逾1%。市場等待微軟周二收市後公布季績。全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）預期，無論誰入主白宮，史無前例的財政和貨幣刺激措施，都將導致美元偏軟，因此看淡美元，並看好人民幣、印度盧比及印尼盾等亞洲貨幣。

（綜合報道）

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