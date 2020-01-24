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AMD換股收購賽靈思 交易價值2730億

【明報專訊】繼晶片大廠Nvidia早前同意以400億美元價格，收購英國晶片設計公司Arm後，美國晶片商超微（AMD）就收購競爭對手賽靈思（Xilinx），也達成價值350億美元（約2730億港元）的全股票交易協議，為半導體行業整合潮提供新動力。AMD與賽靈思昨表示，雙方合併將可提供更多產品、擴大市場，並提升財務效益。AMD昨早段股價跌4%，在80美元以下徘徊；賽靈思曾升逾一成，高見130.4美元創52周新高。

AMD早段跌4% 賽靈思升逾一成

疫情爆發令上網的需求增加，刺激了晶片的需求，加快了行業整固。總部位於加州的AMD專注於電腦中央處理器（CPU）及繪圖晶片等業務。疫情帶動了筆記本電腦及使用AMD晶片的遊戲系統（例如微軟Xbox和SONY PlayStation）銷售。加上數據中心處理器的業務暢旺，令AMD與英特爾（Intel）的競爭加劇。

即將被收購的賽靈思，其晶片主要用於無線通訊、數據中心、汽車製造及航空航天等產業，在電訊及國防領域有一定的市場。賽靈思生產的「現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）」晶片，常用於5G電訊基礎架構，是英特爾在FPGA市場的競爭對手。FPGA晶片有別於一般晶片，可在工作過程重新編程，適應新任務，以應付5G時代激增的晶片功能需求。

兩家企業預期交易完成後，將可即時提高AMD的利潤率，並助AMD實現未來幾年，每年收入增長20％的目標。AMD預期合併後的18個月內，將可節省3億美元的成本。是次收購仍須獲美國及其他國家的監管機構審批。

（綜合報道）

[國際金融]

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