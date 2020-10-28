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fb進軍雲端遊戲 拓另類廣告市場 毋須下載 可電腦或Android登入平台

【明報專訊】繼Google、微軟及亞馬遜後，facebook（fb）也進軍雲端串流遊戲領域。Facebook Gaming遊戲直播平台將免費提供一些串流遊戲服務，用戶可透過電腦登入該平台，又或利用Android手機的fb軟件，從fb的數據中心把遊戲串流傳送，毋須離開fb平台，又或將遊戲下載到自己的設備，即可開始打機。但這項遊戲服務暫未提供蘋果iOS版本。fb將問題歸咎於蘋果應用程式商店（App Store）政策，突顯兩大科技巨頭矛盾升溫。今年8月，Facebook Gaming因違反蘋果App Store政策，須移除其iOS版本的遊戲功能才能上架。fb股價昨早段微升。

fb的Android軟件及桌面電腦平台，率先在美國部分地區，向用戶提供包括賽車遊戲《狂野飈車9：競速傳奇》（Asphalt 9: Legends）在內的6款遊戲。fb計劃陸續加入更多遊戲，並將服務擴至更多地區。

未有iOS版 帖文嘲系統不開放

對於蘋果的iOS系統，Facebook Gaming在Twitter官方帳號加以嘲諷說：「你只需要Android的facebook軟件就能玩。iOS暫不提供，因為蘋果（唉）。」

App Store政策禁止軟件以發布「第三方軟件」作為主要功能，不過近期蘋果的政策稍為放寬，容許軟件提供一些遊戲訂閱服務，但所有遊戲必須通過App Store審核，並作獨立軟件上架。目前微軟的xCloud、Google的Stadia、Nvidia的GeForce Now等雲端遊戲平台也未登陸iOS。

fb特別遊戲項目副總裁魯賓（Jason Rubin）稱，fb的構想是用戶毋須下載遊戲，就可隨時打機。他批評蘋果架設重重障礙，帶來不良的用戶體驗。雖然fb理論上可透過蘋果的Safari瀏覽器，將fb遊戲引入iOS設備，但fb表示沒有此計劃。魯賓稱：「不希望用戶每天訪問fb網站20次，我們有很棒的軟件。若要在iOS設備使用蘋果的技術和瀏覽器，並不能優化雲端遊戲的好處。」

料每月3.8億戶玩fb網頁遊戲

fb去年收購西班牙雲端遊戲技術公司PlayGiga後，就開始進軍雲端遊戲領域。fb估計，每月約有3.8億用戶在fb玩簡單的網頁遊戲，而雲端遊戲將可大大提高社交網絡遊戲的質量。隨着全球玩家對遊戲投入的時間及開支日益增加，毋須佔用設備內存的雲端遊戲，已成為科技企業尋求利潤增長的重要領域。

引入「雲端可玩廣告」助拓收入

有別於Google、微軟等透過訂閱費賺錢，fb的遊戲可免費試玩。透過雲端遊戲，fb可吸引用戶在其平台逗留更長時間，從而增加fb從每名用戶可賺取的平均收入，而這是fb季度業績的重要指標。此外，將遊戲添加到fb的開發商，能透過廣告向fb用戶示範遊戲玩法，將遊戲推廣給更多用戶。

fb從中亦可引入新的「雲端可玩廣告」（Cloud playable ads）。這些廣告也是遊戲，在播放時可給用戶試玩。fb表示，以遊戲互動進行的市場推廣，可消弭遊戲與廣告之間的界限。fb還可透過遊戲內購買（in-game purchases）賺錢。當用戶透過電腦登入遊戲平台購買，30％收費將流向fb，70％將流向遊戲開發商。對於經 Android軟件的購買，fb不會抽佣，但Google會收取那30％的佣金。

（綜合報道）

[國際金融]

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