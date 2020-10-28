Webb增持安樂工程至逾5% 「入股因為喜歡」 稱公司政治風險不大

明報記者 陳子凌

據港交所權益披露昨日最新顯示，David Webb在上周二（20日）以每股1.0456元增持了安樂工程45.8萬股，涉資約48萬元，連同此前已持有的6996.2萬股，David Webb合共持有7042萬股，持股比例從4.99%增至5.03%，因此按規定需要披露權益。

指安樂已解釋鄭若驊沒持有股權

安樂工程上市至今負面消息不斷，其中包括因鄭若驊被美國制裁關係，需要出售美國附屬公司部分持股。不過，David Webb回應查詢時表示，安樂已解釋鄭若驊並不擁有任何法定或實質擁有權及財務利益，鄭現時於安樂的所謂股份權益只因與潘樂陶屬配偶關係，所以認為持有安樂股份的政治風險不大，並強調自己投資，會以估值被低估及企業管治良好為考慮因素。

強調投資考慮估值被低估等因素

翻查聯交所紀錄，David Webb投資不少上市公司，連同安樂工程，目前仍然持有包括經濟日報（0423）、國際家居零售（1373）等至少16家上市公司股份，當中不少都是本地公司。

安樂工程近期捲入中美矛盾風波，集團今年3月斥2.78億元收購美國電梯工程公司TEI的51%股權，於8月初美國宣布制裁包括鄭若驊在內的11名中港官員之後，安樂工程突然以「成本價」140萬美元（約1092萬港元），向美國電梯工程公司Transel Elevator & Electric Inc.（TEI）主席Mark Gregorio 出售2%股份，使安樂持股由51%降至49%，從而令TEI不再屬於安樂子公司。

減持美電梯工程公司押後寄出通函

雖然此交易不用經股東大會通過，惟原本安樂應該在8月底前向股東寄出通函並隨後舉行股東會，但其後安樂公告指出，由於需要更多時間落實TEI交易事項的通函資料，及向股東提供有關交易事項對公司整體財務影響，因此要押後寄出通函，最新限期為11月30日或之前。