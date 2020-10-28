金管局研善用數據助中小企借貸

每月更新銷售數據 助銀行批貸款

余偉文指出，相比大企業，中小企在借貸方面往往遇到較大困難。銀行在審批貸款時，首先需要借款企業提供財務數據，以評核企業的還款能力和控制信貸質素。但有關財務數據一般比較滯後亦不全面，令銀行較難準確評估中小企的還款能力。為了管理風險，銀行往往對中小企借貸採取較審慎的態度，需要企業提供抵押品或擔保，令中小企獲取信貸變成一項艱巨挑戰。

余偉文認為，在數據為王的時代，如果能夠讓中小企更容易、有效地分享營商數據，例如每月甚至是每日的貿易和銷售數據，讓銀行可以獲取更全面、實時的信息，將有助中小企更容易、快捷地獲取銀行融資。

市場上不缺乏這類數據，但它們分散在各個平台，缺乏統一、快捷、安全的渠道讓中小企充分利用這些數據向銀行申請借貸。余偉文相信，若擴闊金融基建的功能，方便中小企按其意願與銀行分享數據。有了更全面、實時的數據，銀行可以運用數據科學進行詳細分析和評估企業的財務能力，讓銀行能更好地管理風險之餘，也有助中小企更容易獲得銀行貸款，達致銀行和中小企雙贏的局面。