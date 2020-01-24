經濟

內銀股領跌 國指曾失一萬關 外資連續8日沽A股 累計流出211億

【明報專訊】重磅股騰訊（0700）及匯控（0005）昨日均勁彈4%，分別收報585元及33.8元，仍然無阻恒指回吐。內銀股昨日領跌，當中工行（1398）及建行（0939）分別跌3.98%及3.28%，中行（3988）跌1.15%，另友邦（1299）跌2.24%，拖累恒指昨最多跌逾300點，收市跌131點，報24,787點，主板成交1305億元，國指更一度跌穿10,000點，收市略回升，跌122點，報10,003點。

截至晚上11時，恒指夜期報24,735點，低水52點。

其他內銀股方面，郵儲行（1658）昨收市挫4.7%；農行（1288）、交行（3328）及招行（3968）亦分別跌逾2%。不過科指做好升63點，昨收報7547點，阿里巴巴（9988）微升0.67%，收報300元；美團（3690）升1.37%，收報266元；小米（1810）則跌3.43%。

昨北水淨流入67億

此外，外資已連續8日沽出A股。據港交所資料披露，近8個交易日滬深股通累計淨沽出210.55億元人民幣，昨單日錄得淨沽出46.37億元人民幣，當中滬股通主要沽出貴州茅台及中國平安；深股通則主要沽出五糧液。

不過，A股昨日向上，深證成指升0.59%，滬深300指數及上證綜指均升約0.1%，創業板指亦升1.26%。至於港股通，昨日則淨流入66.72億元。

相關字詞﹕淨沽出 A股 外資 科指 建行 工行 騰訊 匯控 恒指 內銀股

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