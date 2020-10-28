經濟

信貸損失料見頂 英歐貿協添變數

【明報專訊】匯控（0005）第三季列帳稅前盈利錄得30.74億美元，雖然按年下跌36.45%，不過按季大升1.82倍，亦大幅好過市場預期的19.49億美元，主要因為預期信貸損失減少，按季急降近八成，按年亦改善11.1%。財務總監邵偉信表示，上半年作出巨額撥備後，現時對往後兩年的經濟展望較7月時穩定，因此不需再作大額撥備，認為預期信貸損失在今年見頂，明年進一步改善。

不過邵偉信提醒，一旦英國不能與歐盟達成貿易協議，將會增加預期信貸撥備支出。匯控首三季已作76.43億美元信貸撥備，邵偉信預計全年會落在80億至130億美元區間之中的較低水平。

淨利息收益續受壓 明年有望回穩

若撇除信貸損失的因素，集團撥備前利潤按季下跌11.36%，列帳基準收入按季下跌8.67%至119.27億元，淨利息收益率按季下跌0.13個百分點至1.2%，反映減息對該行所有環球業務旗下存款收益的影響。集團預期，全球低息環境將令淨利息收益持續受壓，第四季會進一步下跌，但在明年後會逐漸回穩。

控制成本方面，集團計劃至2022年削減3.5萬個職位，邵偉信表示，年初至今已削減6000個職位，預計今年將削減1萬個。他不評論是否已完成削減香港職位，但表示中期而言，香港、中國內地，以至亞洲是該行加強投資的市場。

匯控同時公布，預期可在2022年底超額完成削減1000億美元風險加權資產總值的目標，已接近完成有關成本、資本及風險加權資產投放工作，將會於明年2月的年終業績公布最新轉型計劃詳情。

相關字詞﹕預期信貸損失 低息 淨利息收益率 匯控

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