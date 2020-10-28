經濟

匯控：擬明年初復派「保守」股息 視經濟前景監管許可 分析料改派息政策

【明報專訊】匯控（0005）今年因應英國監管機構的要求而暫停派息，加上大幅增加信貸撥備拖累盈利表現，股價曾創25年新低，不過兩大不利因素似乎出現轉機。集團昨日發表第三季業績，稅前盈利受惠信貸撥備大幅好過預期，同時宣布將考慮在明年2月派發一次「較為保守」的股息。行政總裁祁耀年表示，按照第三季業務表現，有信心可在明年開始派息。

倫敦股價續炒上 一度升逾7%

匯控港股股價在績後跳升4%，收市報33.8元，升4.8%；昨晚倫敦接力炒上，一度升逾7%，比港股收市高近3%。但截至晚上約10時，升約4%，折合港元報33.78元，與昨日港股收市價相若。

匯控表示，該行會根據2020年度業績，及對2021年前景預測，考慮是否派發2020年度股息，但最終結果須徵詢英國審慎行為監管局意見，該行會在年底與當局進行討論。集團預計於明年2月有最終決定，屆時公布年終業績，將同時披露2021年及往後經修訂的股息政策。祁耀年表示，該行今年以來，特別是第三季的表現有利於支持派發今年度的股息，若經濟轉好，有強大理據重派股息。

至於「保守」的股息水平是否會低於2019年度末期息0.21美元，祁耀年稱現未能給予更多指引。財務總監邵偉信補充，流動性對銀行重要，會保守而慎重地考慮，包括貸款質素的穩定。他指該行核心一級資本充足率強勁，不過明年仍有新冠病毒疫情帶來的不確定性，需留有足夠的緩衝。

一級資本比率15.6% 超額達標

美銀報告預測，2020年度每股股息為0.12美元，比2019年度原定股息減少76%，至2022年度升至0.2美元。匯控每年股息自2015年起固定在0.51美元，至於該行明年會否更改股息政策，康證投資研究部董事李聲揚認為目前言之過早，不過投資者已預期要恢復過去股息水平需要長時間，即使日後股息減少，認為現時仍然持貨的投資者已經接受，否則已沽貨離場。匯控上周已偷步炒上，至今累升12.1%，較早前低位反彈逾兩成。李認為歐央行已傳有意放寬派息，股價反映消息。

截至季末，匯控普通股權一級資本比率為15.6%，較上季末上升0.6個百分點，遠高於今年2月公布維持在14%至15%的目標，反映風險加權資產減少，以及來自利潤的資本生成。

明報記者 歐陽偉昉

相關字詞﹕銀行股 匯控停派息 恢復派息 資本充足率 匯豐控股 業績 新冠肺炎疫情

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