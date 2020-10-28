經濟

中國外匯交易中心：人幣中間價逆周期因子淡出

【明報專訊】人民幣匯價近月持續上升，貶值及走資預期緩和下，中國外匯交易中心昨晚公布，近期部分人民幣兌美元中間價報價行，已陸續將報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

路透社昨午最先披露 人幣一度急回

中國外匯交易中心稱，今年以來內地外匯市場運作平穩，國際收支趨於平衡，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動、彈性增強。據其了解，近期報價行淡出使用逆周期因子，是基於自身對經濟基本面和市場情况的判斷。調整後報價模型有利提升中間價報價透明度、基準性和有效性，也是外匯市場自律機制中市場主體發揮作用的體現。路透社昨午最先披露此消息，其後人民幣一度急回，在岸人民幣匯價由日中高位6.6974跌至6.7242，離岸匯價從日中高位6.6883跌至最低6.7234，但自中國外匯交易中心公布相關消息後，兩者走勢回順，目前均在6.7左右徘徊。

人民銀行在2017年5月底引入逆周期因子，令報價模型變成「收盤價、一籃子貨幣匯率變化及逆周期因子」3個因素組成，引入逆周期因子對引導人民幣升值有影響作用。至2018年初，人行建議各報價行可將逆周期因子恢復中性，當年6月人民幣快速下跌，市場貶值預期再起，人行遂於同年8月宣布重啟逆周期因子至今。

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