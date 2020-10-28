平保上季純利轉升 新業務價值跌幅擴大

拖累首3季新業務跌27%

累計首3季，平保錄得純利1030.41億元，按年下跌20.47%，反映核心經營狀况的營運利潤為1086.92億元，按年增長4.5%；收入9951.22億元，按年增長2.54%。

截至9月底，平保個人客戶數超過2.14億，較年初增長7%；首3季度新增客戶2853萬，年增2.5%。平保股價昨日收報84.7元，跌1.91%。

產險競爭加劇 營運利潤降22.4%

平保指出，雖然內地疫情得到有效防控，傳統代理人線下業務展業逐步恢復，不過線下大型活動的舉辦仍然受限，線下客戶拜訪仍未恢復到新冠疫情前水平，首3季壽險新業務價值率按年收窄12.4個百分點至35.7%，壽險代理人數量較去年底減少10.2%至104.8萬。

產險業務方面，由於市場競爭加劇，綜合成本率按年升2.9個百分點至99.1%；營運利潤110.55億元，按年下降22.4%。

至於投資業務方面，受到香港股市下跌、市場利率波動等因素影響，投資收益率有所承壓，年化淨投資收益率按年下降0.4個百分點至4.5%；年化總投資收益率則下降0.8個百分點至5.2%。

新華保險（1336）昨日亦公布季績，第三季純利28.87億元，按年增17.5%；收入按年多20%至511.12億元。已賺保費升10.4%至366.39億元。

新華保險第三季多賺17.5%

累計首3季，新華保險的收入則為1697.7億元，年增27.8%，不過部分受到公允價值變動損益由盈轉虧影響，首3季純利按年跌14.6%至111.1億元。

此外，新華保險首3季年化總投資收益率為5.6% ，按年增長0.9個百分點。新華保險昨日收報31.25元，跌3.25%。