榮昌生物招股 每手2.6萬入場

榮昌生物將發行7653.7萬H股，最多集資39.88億元，公開發售佔一成，國際配售佔九成，料於11月9日（周一）上市，摩根士丹利、華泰國際及摩根大通為聯席保薦人。集團一共引入19名基礎投資者認購2.275億美元股份，董事長王威東表示，基投有利集團長遠發展，是一個好的開端。

集團主要研發針對免疫、腫瘤及眼科等藥物，包括臨牀階段候選藥物泰它西普。王威東指出，產品快將進入商業化階段，雖然是挑戰但團隊有豐富產業化經驗，有信心符合市場。他又稱，藥品定價會考慮患者實際支付能力，以及競爭對手價格，並爭取早日進入國家醫保目錄。

中氣投3576元入場 先聲藥業首掛「潛水」

另外，中國氣體工業投資同於今日開始招股，將發售3億股，公開發售佔一成，招股價介乎1.37元至1.77元，一手2000股入場費3575.67元，11月2日截止認購，於11月10日掛牌，中國光大融資為獨家保薦人。

雖然多人追捧螞蟻，但未有惠及新股上市氣氛，新股先聲藥業（2096）昨日首掛已跌破招股價，股價全日「潛水」，收市較上市價13.7元潛水19.9%至10.98元，不計手續費一手要蝕2720元。