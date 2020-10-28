經濟

銀行孖展息最低0.48厘撼券商

【明報專訊】全城「捉螞蟻」，大型銀行亦加入戰團，以極低孖展息搶客，並標榜豁免手續費吸客，當中孖展息以匯豐最低（見表），認購螞蟻（6688）貸款300萬元以上的孖展息只需0.48厘，低於中銀香港（2388）日前公布推出的0.5厘，兩行新股貸款門檻均為10萬元。此外，中銀香港昨稱，認購螞蟻新股反應熱烈，該行早前預留之新股融資額度已滿，並已加推額度以回應客戶需求。

中銀新股融資加推額度

綜合市場其他資料，恒生（0011）提供孖展息率最低0.9厘，據該行資料顯示，螞蟻新股貸款「一口價」最低服務收費145元，即包括新股貸款所需繳付之利息及認購新股手續費，該利率適用於認購5000股、1萬股或2萬股螞蟻新股，貸款額介乎36萬至145萬元，而客戶若經「恒生投資快」認購則可豁免認購新股手續費100元。

此外，大新銀行（2356）推出螞蟻新股孖展息率最低2.38厘，適用於貸款額50萬至2000萬元之申請；至於招商永隆銀行亦推出2.5厘最低孖展優惠。

各銀行低息搶客之餘，相比之下券商的孖展息率普遍較高。耀才表示，認購螞蟻的九成孖展息率為3.18厘；信誠借九成孖展息則為2.88厘，若借九成半，年息則為3.38厘；而輝立及富途孖展息率分別為3.48厘及3.98厘。

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