銀行孖展息最低0.48厘撼券商

中銀新股融資加推額度

綜合市場其他資料，恒生（0011）提供孖展息率最低0.9厘，據該行資料顯示，螞蟻新股貸款「一口價」最低服務收費145元，即包括新股貸款所需繳付之利息及認購新股手續費，該利率適用於認購5000股、1萬股或2萬股螞蟻新股，貸款額介乎36萬至145萬元，而客戶若經「恒生投資快」認購則可豁免認購新股手續費100元。

此外，大新銀行（2356）推出螞蟻新股孖展息率最低2.38厘，適用於貸款額50萬至2000萬元之申請；至於招商永隆銀行亦推出2.5厘最低孖展優惠。

各銀行低息搶客之餘，相比之下券商的孖展息率普遍較高。耀才表示，認購螞蟻的九成孖展息率為3.18厘；信誠借九成孖展息則為2.88厘，若借九成半，年息則為3.38厘；而輝立及富途孖展息率分別為3.48厘及3.98厘。