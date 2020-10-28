經濟

螞蟻首日逾1800億認購 超購逾54倍 鍾絳虹：料破百萬人申請 理論可一人一手

【明報專訊】螞蟻集團（6688）首日招股反應熱烈，面對多家銀行推出優惠搶客，多家主要券商昨日仍獲大量客戶認購申請。據本報統計10家券商提供資料，首日已借出逾1300億元孖展，超購近40倍，加上匯豐表示已借出逾500億元，孖展相當於超購逾54倍；是次為螞蟻H股招股擔任顧問的「新股女王」鍾絳虹更估計，螞蟻公開發售認購人數有機會突破100萬，打破工行（1398）紀錄，但預料理論上仍可做到「一人一手」，相信可同時照顧大、中、小投資者需求。

匯豐：借出逾500億新股貸款

在匯豐、中銀香港（2388）等大型銀行推出優惠搶客下，各家活躍提供新股孖展的券商在息率更高，但依然借出大額孖展，綜合10家券商數據，首日已借出1343.23億元孖展額，以公開集資33.41億元計，相當於超額認購39.2倍，其中大華繼顯最初推出200億元孖展供客戶認購，惟即日被「搶購」一空，加碼80億元後亦火速「借爆」。匯豐發言人表示，該行為個人客戶預留超過1000億元資金用於認購螞蟻新股貸款，截至昨晚6時，已借出超過500億元。

翻查資料，香港認購新股人數紀錄目前仍由2006年上市的工行保持，當年招股獲約97.7萬人認購，早一年上市的中行（3988）以96萬人居第二；今次全城蜂擁「捉螞蟻」，鍾絳虹估計或打破工行紀錄，認購人數可能突破100萬，相當於香港約七分之一人口。

倘超購逾20倍 公開發售增至10%

不過，鍾絳虹表示，由於今次螞蟻招股規模大、發售股數亦較多，理論上仍可做到「一人一手」，相信可同時照顧大、中、小投資者需求。她指出，市場普遍預期螞蟻將錄得大額超購，根據照招股書，倘螞蟻今次公開發售超購逾20倍，發售股數比例將增加至10%，即約1.67億股，按每手50股計，將有約334萬手，以公開發售甲、乙兩組各佔一半計，甲乙組可各分派約167萬手，因此以合共100萬人認購作估計，理論上是足夠做到一人一手有餘。

螞蟻國際配售亦同樣熱賣，據市場消息透露，螞蟻前晚開始約3小時後已獲逾1000億美元認購，至昨日已大幅超購，因此會提早一日至今天（28日）下午5時截止認購。

藥明巨諾部分券商現「抽飛」

至於同日藥明巨諾（2126）今日截孖展，綜合6家券商數據，合計借出224.69億元，以公開集資2.33億元計，相當於超額認購95.6倍，各間券商中以輝立及信誠借出60億元最多，但部分券商出現「抽飛」情况。

明報記者 蕭嘉聰、鄧偉忠

上 / 下一篇新聞

銀行孖展息最低0.48厘撼券商
銀行孖展息最低0.48厘撼券商
金管局再沽254億港元 單日規模新高
金管局再沽254億港元 單日規模新高
榮昌生物招股 每手2.6萬入場
榮昌生物招股 每手2.6萬入場
平保上季純利轉升 新業務價值跌幅擴大
平保上季純利轉升 新業務價值跌幅擴大
中國外匯交易中心：人幣中間價逆周期因子淡出
中國外匯交易中心：人幣中間價逆周期因子淡出
匯控：擬明年初復派「保守」股息 視經濟前景監管許可 分析料改派息政策
匯控：擬明年初復派「保守」股息 視經濟前景監管許可 分析料改派息政策
信貸損失料見頂 英歐貿協添變數
信貸損失料見頂 英歐貿協添變數
本港上季賺19億美元 按季跌16％
本港上季賺19億美元 按季跌16％
內銀股領跌 國指曾失一萬關 外資連續8日沽A股 累計流出211億
內銀股領跌 國指曾失一萬關 外資連續8日沽A股 累計流出211億
金管局研善用數據助中小企借貸
金管局研善用數據助中小企借貸
I.T再發盈警 一季蝕2億倍升
I.T再發盈警 一季蝕2億倍升
港上月出口按年增9.1％遠勝預期
港上月出口按年增9.1％遠勝預期
Webb增持安樂工程至逾5% 「入股因為喜歡」 稱公司政治風險不大
Webb增持安樂工程至逾5% 「入股因為喜歡」 稱公司政治風險不大
控股股東債務違約 華晨中國股價挫
控股股東債務違約 華晨中國股價挫
港華燃氣54億增資上海燃氣 雙方擬互相持股25%
港華燃氣54億增資上海燃氣 雙方擬互相持股25%
萬洲首9月純利跌逾13% 內地生豬價倍升
萬洲首9月純利跌逾13% 內地生豬價倍升
fb進軍雲端遊戲 拓另類廣告市場 毋須下載 可電腦或Android登入平台
fb進軍雲端遊戲 拓另類廣告市場 毋須下載 可電腦或Android登入平台
AMD換股收購賽靈思 交易價值2730億
AMD換股收購賽靈思 交易價值2730億
大選前預測 麥樸思警告美股轉弱
大選前預測 麥樸思警告美股轉弱
張兆聰：匯控上升動力存疑 宜吸勿追
張兆聰：匯控上升動力存疑 宜吸勿追
植耀輝：諾獎得主籲投資者謹慎
植耀輝：諾獎得主籲投資者謹慎
技術取勝：四環短線支持0.85元
技術取勝：四環短線支持0.85元
劉思明：舊經濟股降溫 業績股惹炒作
劉思明：舊經濟股降溫 業績股惹炒作
周顯：長遠看好中國天然氣
周顯：長遠看好中國天然氣
湯文亮：出海打魚 勿等風平浪靜時
湯文亮：出海打魚 勿等風平浪靜時
名日周六首輪賣98伙 星濤周日登場 11新盤周末共推645伙搶攻市場
名日周六首輪賣98伙 星濤周日登場 11新盤周末共推645伙搶攻市場
林達民潛水衣上陣宣傳新盤
林達民潛水衣上陣宣傳新盤
柏傲莊II最快今開價 開放式戶264呎起
柏傲莊II最快今開價 開放式戶264呎起
貝沙灣洋房1.8億沽 屋苑今年新高
貝沙灣洋房1.8億沽 屋苑今年新高
包玉剛家族油塘貨倉申建住宅 料涉445伙
包玉剛家族油塘貨倉申建住宅 料涉445伙
匯璽III一房呎租49元低市價2%
匯璽III一房呎租49元低市價2%
Global X銷售副總裁鍾駿：中國潔淨能源 長遠受惠國策
Global X銷售副總裁鍾駿：中國潔淨能源 長遠受惠國策