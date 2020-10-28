螞蟻首日逾1800億認購 超購逾54倍 鍾絳虹：料破百萬人申請 理論可一人一手

匯豐：借出逾500億新股貸款

在匯豐、中銀香港（2388）等大型銀行推出優惠搶客下，各家活躍提供新股孖展的券商在息率更高，但依然借出大額孖展，綜合10家券商數據，首日已借出1343.23億元孖展額，以公開集資33.41億元計，相當於超額認購39.2倍，其中大華繼顯最初推出200億元孖展供客戶認購，惟即日被「搶購」一空，加碼80億元後亦火速「借爆」。匯豐發言人表示，該行為個人客戶預留超過1000億元資金用於認購螞蟻新股貸款，截至昨晚6時，已借出超過500億元。

翻查資料，香港認購新股人數紀錄目前仍由2006年上市的工行保持，當年招股獲約97.7萬人認購，早一年上市的中行（3988）以96萬人居第二；今次全城蜂擁「捉螞蟻」，鍾絳虹估計或打破工行紀錄，認購人數可能突破100萬，相當於香港約七分之一人口。

倘超購逾20倍 公開發售增至10%

不過，鍾絳虹表示，由於今次螞蟻招股規模大、發售股數亦較多，理論上仍可做到「一人一手」，相信可同時照顧大、中、小投資者需求。她指出，市場普遍預期螞蟻將錄得大額超購，根據照招股書，倘螞蟻今次公開發售超購逾20倍，發售股數比例將增加至10%，即約1.67億股，按每手50股計，將有約334萬手，以公開發售甲、乙兩組各佔一半計，甲乙組可各分派約167萬手，因此以合共100萬人認購作估計，理論上是足夠做到一人一手有餘。

螞蟻國際配售亦同樣熱賣，據市場消息透露，螞蟻前晚開始約3小時後已獲逾1000億美元認購，至昨日已大幅超購，因此會提早一日至今天（28日）下午5時截止認購。

藥明巨諾部分券商現「抽飛」

至於同日藥明巨諾（2126）今日截孖展，綜合6家券商數據，合計借出224.69億元，以公開集資2.33億元計，相當於超額認購95.6倍，各間券商中以輝立及信誠借出60億元最多，但部分券商出現「抽飛」情况。

明報記者 蕭嘉聰、鄧偉忠