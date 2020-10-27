逾半港人規劃退休感壓力

St. James's Place早前發布《退休與財富規劃調查》，當中有53%的本港受訪者認為，僅以自己的積蓄，不足以維持理想退休生活，因此不少受訪者在踏入暮年時，不得不在各方面作出取捨，以配合其退休計劃。當中約有12%的人表示，會在退休年齡過後繼續工作；65%的人憂慮自己會成為至親的經濟負擔。另有37%受訪者表示，不清楚在退休時需要多少錢，才能享受自己渴望的生活方式。他們的憂慮包括對稅務事宜缺乏了解，這些因素都使退休規劃變得困難重重，有56%受訪者表示，這帶來了沉重的生活壓力。

SJP香港業務主管Matthew Deeprose表示，現時年輕人應趁早做好理財規劃，善用複息效應改善財務狀况。事實上，年輕人有更多時間及賺錢潛力，為退休之路打好基礎。若對理財感到疑惑，應尋求理財專家協助，以作出適當的投資，實現更佳回報。

雖然年輕人距離退休仍有一段頗長時候，但提早規劃及投資可減輕人生里程上的負擔，如組織家庭、置業及退休。除了購入醫療危疾保險，他建議年輕人趁早購入人壽保險，因為投保人的歲數及健康狀况都會影響保費，通常愈年輕，保費會愈便宜。

愈早規劃退休 儲錢壓力愈小

與年長人士相比，年輕人有更多時間經歷投資市場的跌宕起伏，並有更多承受風險的能力。在他們的投資組合中一般會較進取，並持有較多的高風險投資如股票，與年長人士相比，年輕人的財政壓力較小，如他們未必有按揭、貸款、照顧老人及小孩的開支。

政局緊張 宜調整投資比例

在投資方面，Matthew Deeprose建議無論是為退休或其他理財目的，多元化一直是任何均衡投資組合的重要組成部分。許多財富管理機構都提倡這種策略，以減輕各種資產類別各自的風險。投資者需要確定自己的風險承受能力，並根據自己的投資意願選擇合適的產品。

在過去一年，新冠病毒肺炎疫情為人們的生計、財務狀况及身心健康帶來龐大壓力。疫情可能引發全球長期的經濟危機，因此更應仔細規劃財產的配置及做好風險管理。Matthew Deeprose預期，疫情不會在短期內結束，無人可預測疫情在未來數年會如何影響全球經濟，以及國際局勢等其他因素會對經濟復蘇造成多大影響。隨着政治局勢緊張，投資者應盡早分析自己的財務狀况，適當地調整投資組合比例。

保持多元化投資組合

「對於投資者而言，了解自己的投資需要及訂立短期、中期及長期的目標非常重要，以便他們可以在整個投資過程中調整資產配置，利用槓桿原理投資。」Matthew續表示，由於疫情會加劇市場波動，因此現階段的投資關鍵是「坐穩」，特別是考慮到目前的利率正處於低點，並可能在未來數年繼續保持低位，在此刻將資產贖回並持有現金，等於放棄未來在經濟恢復期中，有可能挽回的損失，在這種時候保持多元化的投資組合至關緊要。

明報記者 黃清瑤

[退休綢繆]