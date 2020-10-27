峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見

明報記者 歐陽慧恩

中原高級分區營業董事伍錦基表示，峻瀅上月10宗成交中，有半數為3房單位，由於大單位的呎價較低，令平均呎價徘徊在1.3萬元水平，而本月因成交集中於細單位，呎價較高，因而拉高了整體平均呎價。其中屋苑1期1座高層F室，實用498方呎，以736萬元成交，實呎14,779元，原業主2012年以382萬元購入，帳面獲利354萬元或約93%。伍氏指出，受近期一手市場氣氛理想帶動，二手業主放盤議價空間收窄，而願意減價的放盤亦逐漸減少，預料年底前交投將持續回落。

國泰空姐低市價沽海堤灣畔

另外，國泰航空（0293）於上周三宣布大裁員，中原資深分區營業經理陳偉業指出，當日即錄國泰旗下外籍空中服務員沽貨個案，位於東涌海堤灣畔2座中層F室，實用508方呎，2房間隔，單位已租出，未能安排睇樓，放盤5日即獲買家以630萬元承接，實呎12,402元，較市價低約4%。原業主早於2007年以198萬元購入，帳面勁賺432萬元或2.2倍。

市場再有銀主盤低價成交，本周拍賣售出的粉嶺公屋華明邨富明樓一個低層5室，實用385方呎，開價340萬元，最終以360萬元已補價沽出，實呎9351元。土地註冊處資料顯示，該單位原業主2018年10月以400萬元已補價購入，期後於去年起向銀行及財務機構借貸，原業主今年5月申請破產後，單位淪為銀主盤。若以2年前購入價400萬元計，單位現時貶價約40萬元或10%。

尚翠苑綠表額印鬆綁 3年升1倍

荃灣尚翠苑剛過3年禁售期，即錄多宗二手成交個案。中原地產分行經理林恩信指出，尚翠苑C座高層10室，實用438方呎，2房間隔，於居二市場以558萬元成交，實呎12,740元。原業主2017年278萬元綠表一手買入，持貨剛滿三年，帳面獲利280萬元或約1倍。

灣仔會景閣則錄「紅二代」入市個案，土地註冊處資料顯示，會景閣高層18室，實用623方呎，一房間隔，以1628萬元售出，實呎26131元，登記買家為Jiang, Simon X.，與中共元老喬石（原名蔣志彤）之子蔣小明英文名字相同，料為同一人。原業主2016年以1400萬元購入，帳面獲利228萬元或16%。

[二手放大鏡]