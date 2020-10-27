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西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站

【明報專訊】主打迷你戶的恒地（0012）西營盤藝里坊．1號，於2018年推出後，今年再推出位於1號隔鄰的「姊妹項目」藝里坊．2號，主打1房，佔單位總數七成，項目戶型由開放式至2房不等，並有小量平台特色戶，主攻港島單身貴族及小家庭市場，加上位置鄰近港鐵西營盤站，附近有不少民生商舖，起居生活相當方便。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

項目位於西營盤忠正街1號，樓下正是港鐵西營盤站入口，屬區內中心地段，且鄰近多家名校，包括英皇書院、聖士提反女子中學及附屬小學、聖保羅書院等，成為樓盤賣點之一。樓盤樓花期約14個月，提供264伙，最細開放式標準戶196方呎起，當中七成屬1房間隔，1房實用面積由244至287方呎不等。項目自9月開售以來，累積售逾140伙，套現逾10億元，佔項目單位總數約53%。

七成屬1房戶 面積244呎起

發展商設有一對以28樓G室作為藍本的示範單位，一個連裝修家俬設計，另一個為交樓標準，予公眾參觀比較。單位屬1房戶型，實用287方呎，其中有裝修的示範單位以金屬色調，配襯出藝術元素，用色較深，特色牆以彩繪表現出獨特氣派，再配襯灰色及白色地毯，分外型格。

項目全數單位均採用開放式廚房設計，並配有煮食爐、洗衣乾衣機、小型雪櫃等家電。單位交樓附送設於開放式廚房的白色趟摺門，設計師為其換上古銅色，當住戶不需要使用廚房時，將門關上，即能遮蓋廚房內的雜物和用具，令家居觀感更整齊。

睡房方面，接近落地的L形窗戶設計，既令室內更光猛之餘，也可擴闊賞景角度。浴室則納入睡房範圍內，形成套廁格局，並以綠色磚牆貫徹客飯廳的裝修風格。

至於交樓標準的示範單位，大門旁裝有嵌入式電子智能家居設備，可控制整個單位的電燈及部分電器開關，下方亦設有小型鞋櫃及電子產品充電位，迎合年輕人的生活習慣。交樓標準浴室以天然石材鋪砌牆身，並設有淋浴間，簡約實用。

打造新興藝術社區 變打卡勝地

與藝里坊．1號一樣，項目預留部分樓面作為商舖，相信日後可吸引不少商戶進駐，為住戶增添便利。此外，發展商為重新塑造區內形象，除重鋪行人路及樓梯外，亦邀請了16名本地和國際藝術家，以「Art & Music of SOHO 」為主題，透過壁畫翻新大廈外牆，例如有藝術家繪畫的壁畫由地面延至牆身，覆蓋冷氣機和喉管等，將該處打造成新興藝術社區，並成為新晉的打卡勝地。

另外，買家須留意項目不設住客車位，「有車一族」或要在另覓車位，不過附近除港鐵外，還有多條巴士線通往全港多區，並有電車來往港島主要地域，交通十分方便。

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