鴨脷洲深灣軒相連戶實呎21045元易手 創屋苑新高

市場消息指，深灣軒1座高層G、H室自製相連戶，合共實用面積966方呎，以約2033萬元易手、實呎21,045元，售價和呎價均創屋苑二手新高；原業主2005年以360萬元購入H室，及後再於2010年以476萬元購入G室，總作價836萬元，現帳面賺1197萬元或1.4倍。

另將軍澳維景灣畔亦錄自製相連單位成交，香港置業董事劉浩勤指，維景灣畔11座中層C、D室自製相連戶，總實用面積1105方呎，原業主去年底叫價1950萬元，近一年來累減110萬元或約6%，以1840萬元售出、實呎16,651元；原業主2008年中以總作價730萬元購入兩個單位，現帳面賺1110萬元或1.5倍。維景灣畔本月迄今累錄約19宗二手成交，已超9月全月約16宗。

荃灣廣場特色戶呎售1.8萬 屋苑新高

美聯首席聯席區域經理梁仲維指，荃灣廣場1座頂層連天台G室特色戶，實用面積552方呎，原業主9月放盤叫價1050萬元，新近減價逾50萬元或約5%後，以約999.9萬元易手、實呎18114元，成交呎價料創屋苑新高；原業主2010年以368.8萬元購入單位，帳面賺逾631萬或1.7倍。

重陽3日長假十大屋苑25成交

新盤成交氣氛熾熱，帶動二手屋苑成交活躍。中原統計，十大屋苑上周末兩日錄得22宗成交，較前周末錄11宗升一倍，創5月初以來24周新高，而3天重陽節長假期共錄約25宗成交，其中只有藍田麗港城期內未錄成交。

另美聯統計，重陽節三天長假10大藍籌屋苑合共錄得約27宗買賣成交，如按周六、日兩天計算，則錄約23宗成交，較前周末兩天升約91.7%，創23周新高。