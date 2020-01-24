經濟

香港地產

鴨脷洲深灣軒相連戶實呎21045元易手 創屋苑新高

【明報專訊】新盤市况熾熱，二手特色單位亦錄高價成交，其中鴨脷洲深灣軒有自製相連戶，新近以2033萬元、實呎21,045元易手，售價及呎價均創屋苑新高。另荃灣老牌屋苑荃灣廣場，有連天台特色戶以呎價逾1.8萬元易手，創屋苑新高呎價。

市場消息指，深灣軒1座高層G、H室自製相連戶，合共實用面積966方呎，以約2033萬元易手、實呎21,045元，售價和呎價均創屋苑二手新高；原業主2005年以360萬元購入H室，及後再於2010年以476萬元購入G室，總作價836萬元，現帳面賺1197萬元或1.4倍。

另將軍澳維景灣畔亦錄自製相連單位成交，香港置業董事劉浩勤指，維景灣畔11座中層C、D室自製相連戶，總實用面積1105方呎，原業主去年底叫價1950萬元，近一年來累減110萬元或約6%，以1840萬元售出、實呎16,651元；原業主2008年中以總作價730萬元購入兩個單位，現帳面賺1110萬元或1.5倍。維景灣畔本月迄今累錄約19宗二手成交，已超9月全月約16宗。

荃灣廣場特色戶呎售1.8萬 屋苑新高

美聯首席聯席區域經理梁仲維指，荃灣廣場1座頂層連天台G室特色戶，實用面積552方呎，原業主9月放盤叫價1050萬元，新近減價逾50萬元或約5%後，以約999.9萬元易手、實呎18114元，成交呎價料創屋苑新高；原業主2010年以368.8萬元購入單位，帳面賺逾631萬或1.7倍。

重陽3日長假十大屋苑25成交

新盤成交氣氛熾熱，帶動二手屋苑成交活躍。中原統計，十大屋苑上周末兩日錄得22宗成交，較前周末錄11宗升一倍，創5月初以來24周新高，而3天重陽節長假期共錄約25宗成交，其中只有藍田麗港城期內未錄成交。

另美聯統計，重陽節三天長假10大藍籌屋苑合共錄得約27宗買賣成交，如按周六、日兩天計算，則錄約23宗成交，較前周末兩天升約91.7%，創23周新高。

上 / 下一篇新聞

螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
融創服務上市 融創股東獲派股
融創服務上市 融創股東獲派股
首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
疫情拖累季績 德SAP急挫兩成
疫情拖累季績 德SAP急挫兩成
柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業
柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業
堅策研究：已擁物業大家庭 能資助下一代買樓
堅策研究：已擁物業大家庭 能資助下一代買樓
基金看好地產股 料新世界可重返8月高位
基金看好地產股 料新世界可重返8月高位
新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力
新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力
推置業售後服務區塊鏈平台
推置業售後服務區塊鏈平台
陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定
陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定
數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作
數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作
羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣
羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣
歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億
歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億
專家分析．郭思治：首日升太急 不如買阿里
專家分析．郭思治：首日升太急 不如買阿里
華坊：發展商藉科技減銷售成本
華坊：發展商藉科技減銷售成本
張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股
張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
張兆聰：內險股起動 留意平保
張兆聰：內險股起動 留意平保
蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？
蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？
陳大為：美國多變政局下的不變投資
陳大為：美國多變政局下的不變投資
謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案
謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案
政府大力推動自願醫保 選購有策略
政府大力推動自願醫保 選購有策略
沈永年：為何要做二等公民？
沈永年：為何要做二等公民？
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股
李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股
潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務
施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務
蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
李順威：美國總統選舉不可測
李順威：美國總統選舉不可測
劉思明：新經濟股再跌 沽貨鎖利潤
劉思明：新經濟股再跌 沽貨鎖利潤
何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212
何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212
瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849
瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849
摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714
摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714
周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光
周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光
何國良：中國銀行業較環球同業吸引
何國良：中國銀行業較環球同業吸引
何濼生：中國社會主義未違普世價值
何濼生：中國社會主義未違普世價值
王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後
王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
廖偉強：樓市減辣要按部就班
廖偉強：樓市減辣要按部就班
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
李志成：投身地產代理有前景
李志成：投身地產代理有前景
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊
新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊
西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站
西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站
峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見
峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見
逾半港人規劃退休感壓力
逾半港人規劃退休感壓力