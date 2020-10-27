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新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊

【明報專訊】近日多盤齊開，其中以新界戰綫最為熾熱，「月月有樓賣」的新地（0016），旗下已獲批預售的沙田半山多石街低密度項目，第1期命名為瓏珀山，為銷售部署揭開序幕，項目主打3、4房大戶，部署下月登場。

新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山1期由3座組成，為集團近年罕見低密度豪宅發展之一，項目與港鐵第一城站及沙田圍站均相距甚近，同時與獅子山隧道及大老山隧道接通，標準單位每層佈局由3伙起，項目主打3房及4房大單位，部署11月推售。

雷霆：集團近年罕見低密度豪宅發展

新地代理助理總經理胡致遠補充，瓏珀山提供的標準分層戶，主打3房至4房單位，涵蓋3房1套連工作間、3房1套連工作間及書房、4房1套連工作間、及4房雙套連工作間，實用面積約920至約1500方呎。

另一方面，新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋柏傲莊I，昨日推售的197伙再清袋，令過去兩輪推售的769伙迅即沽清（但有兩伙一房單位早前遭撻訂），當中錄得95組大手買家連購3伙或以上，最大手買家，斥資逾6050萬元選購3伙3房戶及1伙一房戶。

鄭志剛：柏傲莊I套現84億 2期快推

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，柏傲莊I不單破紀錄成1997年後新盤收票王，推出單位亦迅速沽清、套現84億元，連同期內其他售出單位，集團在港總合同銷售近100億元，完成集團 2021年財政年度200億元銷售目標近半。鄭續指，單位總數1415伙的柏傲莊II，亦快將推出，最快今天上載樓書。市場估計，柏傲莊II最快本周內開價。

另遠中集團持有的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，昨首輪推售35伙，據悉售約14伙，當中一組買家斥資約2600萬元購入兩伙1房戶。

三日長假新盤累積售出470伙

綜合市場資訊，過去三日重陽節長假，新盤市場共錄約470宗成交。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，10月迄今新盤成交宗數約1200宗，超過9月全月錄約960宗約25%，如沙田九肚名日‧九肚山、青山公路帝御‧星濤等新盤，趕及10月底推出，料本月一手成交可望突破1600宗，或創下半年迄今一手宗數按月新高。

另本報統計，主要新盤10月累錄約15宗撻訂，其中恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期，3A座5樓J室、屬實用面積223方呎開放式戶，早前原以382.3萬元售出，但買家取消交易，料遭沒收5%訂金涉約19萬元。

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