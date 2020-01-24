帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」

明報記者 林可為

社會近日聚焦國泰（0293）裁員事件將推高失業率，惟新盤交投氣氛暫未受影響。林達民表示，去年爆發社會事件，加上今年新冠病毒疫情，其實早已嚴重影響航空及旅遊業，國泰裁員實屬疫情的滯後反應，亦是市場早已預期會發生的事。

他認為，隨着香港與外國共建旅遊氣泡計劃，加上內地、香港和澳門三地若能恢復通關，將重新帶動經濟活動。他預期，本港經濟明年首季將初現反彈，至明年第三季，更有機會出現「大升市」，經濟將「拾級而上」，樓市自然受惠。

星濤特色戶最高呎價或高見2.7萬

樓盤銷售方面，恒基物業營業（一）部負責銷售的帝御‧金灣銷情理想，8月至今已累售約590伙，佔項目單位總數611伙的97%。近日2期帝御‧星濤收票反應理想，林估計，單位總數614伙的帝御‧星濤，可於11月內售出大部分單位，意味帝御第1、2期，短短3個月內累售約1200伙，吸金總額料逾60億元。帝御‧星濤擁有更接近青山灣和黃金海岸泳灘海岸綫的地利優勢，林重申，今期整體意向呎價將在1.55萬元或以上。

至於位處第1座頂層19樓，實用面積1376方呎連537方呎平台和1155方呎天台特色大戶，屬4房雙套間隔，可瀏覽黃金海岸一帶海景，林認為此單位的成交呎價，有力較帝御‧金灣特色戶最高呎價2.36萬元，再推高15%至約2.7萬元，意味成交價或逾3700萬元，稍後將招標推出。

帝御3期總市值估計可達百億

為求乘勝追擊，林達民透露，單位總數同約600伙的帝御第3期（由第6、7座組成），計劃短期內申請預售樓花，由於相關文件已齊備，料審批預售時間可縮短，期望最快明年首季登場，戶型以開放式至3房為主。據估計，帝御全部3期合共約1800伙，總市值將達100億元。

至於恒地同系、早前已開展宣傳的元朗唐人新村洋房項目尚悅‧天城，稍後將上載樓書，擬11月推出招標。

尚悅‧天城傾向下月推出招標

由16幢實用面積介乎1772至1826方呎洋房組成的尚悅‧天城，已屆現樓，林達民指，元朗同區及天水圍一帶極少屋苑式洋房新供應，傾向以元朗西鐵站上蓋指標屋苑的頂層特色戶的成交呎價作參考。資料顯示，元朗站Grand YOHO頂層特色戶成交呎價介乎2萬至2.3萬元；以此推算，尚悅‧天城入場費料約3500萬元。

[發展商專訪]