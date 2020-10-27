李志成：投身地產代理有前景

樓市為何在過去一年未有大跌？這問題可以從三大因素探討，首先，港人愛磚頭，置業需求仍在，不過本港房屋供應長期短缺，政府在覓地建屋未有大突破，供不應求情况顯著，對樓價有支持；第二，各地政府相繼推行量化寬鬆救市，全球「水浸」，不少資金流入較穩健的樓市博「升值」，加上低息環境持續，有利業主慳息，支持物業交投；第三，金融海嘯後政府推出樓市辣招，樓市槓桿不如2003年SARS般高，目前按揭比率低於六成，業主負債不重，持貨力較強，劈價賣樓情况較少。磚頭價值獲肯定，房地產市場充滿商機。

疫情緩和 預計未來續有新盤推

疫情陰霾下，各行業不少大機構裁員減薪，包括航空業及服務業，這些行業不少從業員為優秀的專才，具出色的溝通表達能力，外形端莊，投身地產代理行業可讓他們有充分發揮機會，亦可以接觸不同類型客戶，每天接受新挑戰，地產代理收入取決於銷售成績，乃多勞多得的行業，只要勤奮打拼，收入無上限，可媲美、甚至超越專業人士。

隨着疫情逐漸緩和，市場預計未來續有新盤推出，一手新盤承接旺盛，大圍站上蓋新盤極速沽清，可見市場仍有承接力。

近日不少新盤以具競爭力價錢出擊，不少準買家在新盤及二手市尋寶。

香港置業行政總裁

[李志成]