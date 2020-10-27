布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝

其實地產代理是不少人心目中可致富的黃金行業，尤其可見在疫情衝擊下，各行各業均不乏「裁員瘦身」，但地產代理業所受的衝擊明顯較小。

據地產代理監管局資料顯示，9月份地產代理人數為39,815人，較8月份的39,858人，按月僅微減43人，明顯逆市企穩。

筆者從事地產代理多年，深覺是值得投身的行業之一，本行繼續展開全渠道的招聘攻勢，並肩負社會責任，盡力襄助受疫情影響的失業人士，包括近期屢受影響的航空服務業及旅遊從業員。透過本行首推以空中服務員為主角的「雲招聘」視頻作跨平台播放，由兩名出身航空業的傑出代理現身說法，分享個人轉職經過以及於地產代理行業發展的心路歷程，期望可鼓勵同業轉投地產代理業，協助他們及早走出困境。

此外，本行亦提供度身訂造的專業培訓課程，協助新入行者轉型，架設全新事業發展舞台，於人生的新跑道再起步。本年迄今，公司已成功加吸納約40名來自航空業及旅遊業的人士加盟。

隨着愈來愈多具服務經驗，具質素的「生力軍」加入地產代理業，行業競爭只會更趨白熱化，淘汰戰進一步升級，因此，代理必須更積極努力和裝備自己，才可於這場汰弱留強戰中生還。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]