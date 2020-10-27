廖偉強：樓市減辣要按部就班

精明的香港人仍堅信磚頭的保值能力，過往多年的經驗及數據也顯示，樓市不會輕易崩潰。例如1997年中出現的禽流感，樓價只輕微回落；2003年初的SARS，樓價跌了約7%；2009年中的豬流感，樓價非但沒跌反而大升，種種迹象令市民相信今次疫情樓價影響有限。

2010年政府推出樓市辣招10年以來，樓價年年上升，因為辣招排除了炒家及沒實力的投資者，每當樓市受到衝擊時，在用家主導下樓價表現堅挺，辣招反而有穩住樓價的作用。

目前香港的經濟狀况仍然不容許樂觀，疫情雖然有減退的迹象，但確診個案時有起伏，當局為了減少犯錯，不會輕易鬆綁限聚令，香港與內地的通關恐仍遙遙無期，人流物流無法流動，經濟難以復蘇，各行各業都會飽受困境。過去10年間，地產行內及置業人士都相繼希望政府可以在適當時機有序解除部分辣招。不過，政府亦非全不作為，也有在適當時機慢慢放寬辣度，如2019年初政府宣布活化工廈五種用途的豁免，使某些行業可以在工廈作為商業用途；同年10月，政府放寬按揭保險樓價上限，容許1000萬元內現樓住宅單位首置借貸高達八成至九成。

此外，今年8月當局再次放寬工商舖物業的按揭成數達到五成，反映政府確實有透過循序漸進方式減辣，以避免樓價急升的反效果。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]