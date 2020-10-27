陳永傑：樓市非香港獨領風騷

美國現時樓市價格，遠遠拋離2006年的頂峰，高出接近20%，以指數計算，美國跑在世界前頭，與英國並駕齊驅。目前英國樓價也是在歷史頂峰位置，論升勢，比較美國有過之而無不及，升幅逾20%。至於加拿大稍稍低於去年高位，但仍在高位反覆。

一直以來，許多市民都抱怨本港樓價太貴，令他們難以置業。但事實上，昂貴的樓價並非香港獨有，世界上歐洲、美國及加拿大亦不便宜。儘管2008年發生世界金融海嘯，全球樓價大跌，香港亦然，但各地樓價反彈甚快，香港樓價並非獨佔鰲頭，其他先進國家城市樓價亦不相伯仲，互有領先。

本港樓價曾於去年中升至刷新歷史紀錄，其後因中美貿易糾紛、社會事件及新冠病毒肺炎使到樓價回落，不過跌幅相當有限，現今樓價距去年歷史頂峰低出約7%。

美國及歐洲等城市樓價繼續堅挺，在歷史頂峰爭持，並未受全球政治經濟疫症因素太大影響，仍然邁步向前。反觀各地股市榮辱互見，美國三大股市指數其中兩個已經又再破頂，未受新冠病毒肺炎太大打擊，歐洲的德國及英國股市依然高位徘徊，與頂峰相距不遠。而港股卻斯人獨憔悴，恒生指數在24,000點反覆，低出歷史紀錄33,484點逾9000點，回升乏力，港樓強過港股。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]