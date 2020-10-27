湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化

在中梵續簽協議之兩個星期前，美國國務卿蓬佩奧先生強行要見教宗，希望梵蒂岡不要和中國續簽協議，我相信國務卿想也想不到被教宗方濟各拒絕，教宗理由是不想將中梵續簽協議牽涉到美國總統大選，而蓬佩奧先生則自嘲因為沒有預約，教宗唔見亦很正常，老蓬的理由當全世界都是儍仔，其實教宗的想法是天主教傳教千幾年，唔通要蓬佩奧教他怎樣做，如果接見蓬佩奧，無論是否續簽中梵協議都會被人覺得美國政府控制天主教，如果不續簽就更加大件事，避而不見是最好的方法，令蓬佩奧先生有一個下台階，這就是政治。

麥當勞離開美國 食物有所不同

我唔識政治宗教，但多少了解經濟，中梵協議的主要內容是中國可以自己任命主教，但由梵蒂岡天主教教宗祝福，我覺得國務卿唔應該反對，因為這個做法是美國麥當勞文化，在全世界麥當勞所出售食物未必與美國相同，在伊斯蘭國家沒有豬柳漢堡，在印度沒有豬肉牛肉，以雞做代替品，在秘魯則沒有可樂，代之的是印加可樂，在中國竟然有豆漿，所以，中國自行任命教宗是因應國情文化，國務卿可能很少食麥當勞，更加唔知道離開美國麥當勞同美國的有所不同，所以，夠膽叫教宗取消中梵續簽協議。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]