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曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底

【明報專訊】過去一星期，美股下跌，內地A股也下跌，獨有港股表現得還不錯，恒指上升。恒指之所以上升，是因為有好幾隻恒指重磅股表現得不錯，特別是銀行股，包括香港的匯控（0005）及內地的銀行股，而且，匯控與內銀股都有見底回升的勢頭，我自己也在數天前決定順勢搭此順風車，買入建行（0939）試試運氣。

匯控是在跌破28元時見底，匯控跌至28元時，香港傳媒驚呼匯控創下25年新低位。25年是什麼時候？25年即1995年，也就是說1995年匯控是28元。不過，還記得過去我多次告訴大家，1990年我買匯控時只不過「幾文雞」，換言之，匯控從1990年至1995年之間，股價是急升數倍，因此，1995年28元的匯控一點也不便宜，是急升數倍，為什麼當年的匯控會如此「快高長大」？最重要的理由就是當年匯控由一家本地銀行匯豐，通過收購英國米特蘭銀行而變成一家國際銀行匯控，今日匯控落難，香港竟然出現不少聲音說匯控應該放棄英國、歐洲業務，退守香港，真莫明其妙，這些人忘記，或者仍未出世，不知道許多年前的匯豐，股價長期不超過10元。

籲匯控退守香港 想法莫明其妙

這一回，匯控股價跌至28元時，終於引起中國平安（2318）的興趣，大手買入，並一舉成為匯控的單一大股東，相信，如果匯控再出現「淒慘」的價格，不單止平安會出手，其他中資企業也可能出手，最終目的是把匯控變成中資的國際銀行。當然，那會是很複雜的政治事件，英國、美國都會出手阻止。

過去許多年，不少香港的小股民對匯控及數家大型的內銀股都很有興趣，不少人通過中銀香港（2388）的戶口以月供的方法長期買入內銀股，這些人長期相信大型銀行股是最安全的，中國的經濟力量愈來愈強大，中國四大國有銀行股也應該不斷地快速增長，可是，過去兩三年，這的確是噩夢。一直到近兩個星期，才看到內銀股回升，回升的第一個星期，仍然無力知道是見底回升，還是另一次式反彈，過去兩三年，反覆下跌途中，也出現過多次反彈，但是，反彈之後，跌得更低。

經濟有增長 銀行壞帳自然減

樂觀的看，內銀股的確有見底回升的可能，理由一是人民幣兌港元匯率上升，以港元計算內銀股的資產自然應該升值。理由二是中國的確是目前全球唯一一個經濟處於正增長的國家，經濟有增長，銀行壞帳自然減少。

當然不同的內銀股，表現還是不一樣的，其中招商銀行（3968）的股價可是不斷地在創新高。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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