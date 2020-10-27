王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後

新冠疫情肆虐，搵食艱難，是要多搵方法增加現金流，找一部分資金Sell Call Sell Put賺高息是一個方法，當然，實行起來並非想像中容易，因為當中牽涉有沒有貨在手（有貨便可以Sell Covered Call），有時候可能要Rollover，當中牽涉一些交易成本，但說到底，上述操作要獲得年率20%以上的回報，XLE是否見底回升是關鍵。

剛過去的美國總統選舉辯論，拜登就透露了他會改造石化行業，鼓勵新能源（特朗普則稱拜登要消滅石化行業），何謂改造，是否限制石化能源生產，對XLE股價有一定影響。不過，因為擔心喪失石油業工人的選票，拜登隨即在辯論後補鑊，說2050年前不會取締石化能源。因此，就算拜登真的當選，XLE有可能面對短期沽壓，但要快速取締石化能源其實是不切實際，油價在經濟復蘇的預期、減產和減少投資的支持下，始終會突破每桶40美元水平的阻力，如果是侵叔當選，石化股更會有報復式升幅，我對目前XLE Sell Put加Rollover的策略仍然樂觀。

侵叔當選 石化股或報復式反彈

說開美國大選，當然是未來兩周美股表現的關鍵，但從美股在過去一星期窄幅徘徊來看，意味大部分投資者都不敢在大選有結果前落重注，跟兩星期前美股再次挑戰歷史高位相比，目前投資者態度轉趨審慎，是因為對民主黨橫掃白宮和國會的期望有所收斂，當中原因，投資市場主流傳媒不好說，就是跟拜登疑似利用副總統職權收取外國利益有關。

拜登倘勝出 內地出口股料做好

雖然受左派控制的美國主流傳媒極力保護拜登，冷處理不作評論，但紙包不住火，把拜登就任副總統的時序，再把他兒子亨特原本由一個一事無成、濫藥濫交的廢青，突然扶搖直上，被多家與獨裁政權有密切聯繫的外國機構委任為董事，說沒有利益衝突，真的要有超乎常人的智慧，才能詐看不到當中的利害關係。對於普遍美國人而言，撇開兩邊的死硬支持者，中間派的選民心中有數，像電視劇《溏心風暴》李司棋說，選民不須等FBI把拜登逮捕捉上庭審訊，心中已有答案。就算拜登仍能當選總統，美國人也會自動配票，不會讓民主黨囊括國會，令拜登沒有制衡。「藍潮」的概率下降，投資者自然觀望。在這時刻，我還是不敢說拜登100%當選，做燈神就難看了！

對於港股的投資者來說，若拜登當選，在香港上市做出口的國內製造業，甚至是整個大中華區的股市，在市場預期拜登撤銷對華關稅的憧憬下，應該會有不錯的上升空間。至於若特朗普連任，則有利軍工股和黃金一類資產，但正如前述，下大注還是等待選舉後才決定吧！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]