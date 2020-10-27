經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後

【明報專訊】過去一星期，美股窄幅波動，標普500指數在3400至3480點波動，王弼早前建議Sell Put儲貨的石油股ETF(XLE)，亦在29至31美元波動，但上周五收市價是30.3美元，較再上一周只微升0.18美元，如果有跟本欄建議Sell一星期平價期權（At-the-money）Put，約0.6美元的期權金就袋袋平安，留意過去一個月，XLE也是在29至31美元期間徘徊（只是在10月初短暫跌破29美元），如果一星期收期權金0.6美元，一個月單是收Put的期權金已達2.4美元！還未計如果有貨再手，又可以Sell ATM Call賺期權金。

新冠疫情肆虐，搵食艱難，是要多搵方法增加現金流，找一部分資金Sell Call Sell Put賺高息是一個方法，當然，實行起來並非想像中容易，因為當中牽涉有沒有貨在手（有貨便可以Sell Covered Call），有時候可能要Rollover，當中牽涉一些交易成本，但說到底，上述操作要獲得年率20%以上的回報，XLE是否見底回升是關鍵。

剛過去的美國總統選舉辯論，拜登就透露了他會改造石化行業，鼓勵新能源（特朗普則稱拜登要消滅石化行業），何謂改造，是否限制石化能源生產，對XLE股價有一定影響。不過，因為擔心喪失石油業工人的選票，拜登隨即在辯論後補鑊，說2050年前不會取締石化能源。因此，就算拜登真的當選，XLE有可能面對短期沽壓，但要快速取締石化能源其實是不切實際，油價在經濟復蘇的預期、減產和減少投資的支持下，始終會突破每桶40美元水平的阻力，如果是侵叔當選，石化股更會有報復式升幅，我對目前XLE Sell Put加Rollover的策略仍然樂觀。

侵叔當選 石化股或報復式反彈

說開美國大選，當然是未來兩周美股表現的關鍵，但從美股在過去一星期窄幅徘徊來看，意味大部分投資者都不敢在大選有結果前落重注，跟兩星期前美股再次挑戰歷史高位相比，目前投資者態度轉趨審慎，是因為對民主黨橫掃白宮和國會的期望有所收斂，當中原因，投資市場主流傳媒不好說，就是跟拜登疑似利用副總統職權收取外國利益有關。

拜登倘勝出 內地出口股料做好

雖然受左派控制的美國主流傳媒極力保護拜登，冷處理不作評論，但紙包不住火，把拜登就任副總統的時序，再把他兒子亨特原本由一個一事無成、濫藥濫交的廢青，突然扶搖直上，被多家與獨裁政權有密切聯繫的外國機構委任為董事，說沒有利益衝突，真的要有超乎常人的智慧，才能詐看不到當中的利害關係。對於普遍美國人而言，撇開兩邊的死硬支持者，中間派的選民心中有數，像電視劇《溏心風暴》李司棋說，選民不須等FBI把拜登逮捕捉上庭審訊，心中已有答案。就算拜登仍能當選總統，美國人也會自動配票，不會讓民主黨囊括國會，令拜登沒有制衡。「藍潮」的概率下降，投資者自然觀望。在這時刻，我還是不敢說拜登100%當選，做燈神就難看了！

對於港股的投資者來說，若拜登當選，在香港上市做出口的國內製造業，甚至是整個大中華區的股市，在市場預期拜登撤銷對華關稅的憧憬下，應該會有不錯的上升空間。至於若特朗普連任，則有利軍工股和黃金一類資產，但正如前述，下大注還是等待選舉後才決定吧！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
融創服務上市 融創股東獲派股
融創服務上市 融創股東獲派股
首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
疫情拖累季績 德SAP急挫兩成
疫情拖累季績 德SAP急挫兩成
柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業
柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業
堅策研究：已擁物業大家庭 能資助下一代買樓
堅策研究：已擁物業大家庭 能資助下一代買樓
基金看好地產股 料新世界可重返8月高位
基金看好地產股 料新世界可重返8月高位
新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力
新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力
推置業售後服務區塊鏈平台
推置業售後服務區塊鏈平台
陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定
陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定
數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作
數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作
羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣
羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣
歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億
歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億
專家分析．郭思治：首日升太急 不如買阿里
專家分析．郭思治：首日升太急 不如買阿里
華坊：發展商藉科技減銷售成本
華坊：發展商藉科技減銷售成本
張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股
張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
張兆聰：內險股起動 留意平保
張兆聰：內險股起動 留意平保
蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？
蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？
陳大為：美國多變政局下的不變投資
陳大為：美國多變政局下的不變投資
謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案
謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案
政府大力推動自願醫保 選購有策略
政府大力推動自願醫保 選購有策略
沈永年：為何要做二等公民？
沈永年：為何要做二等公民？
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股
李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股
潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務
施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務
蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
李順威：美國總統選舉不可測
李順威：美國總統選舉不可測
劉思明：新經濟股再跌 沽貨鎖利潤
劉思明：新經濟股再跌 沽貨鎖利潤
何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212
何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212
瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849
瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849
摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714
摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714
周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光
周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光
何國良：中國銀行業較環球同業吸引
何國良：中國銀行業較環球同業吸引
何濼生：中國社會主義未違普世價值
何濼生：中國社會主義未違普世價值
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
廖偉強：樓市減辣要按部就班
廖偉強：樓市減辣要按部就班
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
李志成：投身地產代理有前景
李志成：投身地產代理有前景
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊
新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊
鴨脷洲深灣軒相連戶實呎21045元易手 創屋苑新高
鴨脷洲深灣軒相連戶實呎21045元易手 創屋苑新高
西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站
西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站
峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見
峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見
逾半港人規劃退休感壓力
逾半港人規劃退休感壓力