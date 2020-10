何濼生：中國社會主義未違普世價值

企業聽黨話 也可是為了實現普世價值

近日接連在不同的西報看到〈中國進一步握緊私營公司〉和〈中國共產黨對私營企业說:你聽我話, 我會助你〉等文章(“China Tightens Grip on Private Enterprises” Financial Times Oct 8 2020;“China's Communists to Private Business: You Heed Us,We'll Help You,”New York Times Sept. 17,2020)。

該等文章的重點就是要說明:中國的私營企業並非獨立運作,因此跟中國民企有往來的外商不應該視它們為可自主運作的私人企業。讀來好像是為蓬佩奥指證華企不可靠,因此不論民企國企其實都和中國共產黨關係密切。潛台詞就是中國不追隨西方社會認同的普世價值,所以中共是普世敵人。

然而,儘管說民企在重大國家目標上應支持共產黨,如果共產黨的目的,根本只是服務國民和世界和平,要求各企業同心協力做實事,其實與普世價值並無牴觸。最近央企三峽集團獲得「脫貧攻堅·能源扶貧十大突出貢獻企業」獎項 。

中西方理念價值相同 只是所採手法不同

報道稱截至2020年9月底,三峽集團累計投入幫扶資金超過85億元,2016年以來年均投入超過14億元。這樣龐大的資金付出而沒有股本的回報,當然不是資本主義。據芝加哥學派大師佛利民稱,企業為股東追求最大的利益就是企業的社會責任,對社會作最大的貢獻,所以資本主義與社會主義的終極價值其實一致。

可見,和平自由和繁榮都是全球的普世價值,是以中國和西方主流的差異,不在價值不同,而是在於採用的方法或手段不同而已。認清這點 ,彼此的矛盾就有望解決。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]