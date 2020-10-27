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投資策略

何國良：中國銀行業較環球同業吸引

【明報專訊】股市在美國大選前上下游走，並沒有特別明顯的趨勢。畢竟，在年末收官的時候，再加上重大不確定事件擺在面前，投資者風險胃納自然跟年中反彈的一波不盡相同。有時，保守亦有保守的好，最近亞太區的銀行股，包括澳洲、韓國、東南亞以至中國等地，我們都看見市場上有資金在吸納。

銀行股一向多受當地基本經濟因素影響，因此，不同地區的銀行股表現一般不會同步。這次的奇景，筆者傾向相信是一次較強的投資風格輪動。這種投資風格輪動在今年已經出現了好幾次，過往普遍出現時間較短，但今次在風險胃納改變下，時間及幅度可能會比想像長和強。至於之前提及的中國銀行業，不知不覺，已經從討論時的低位反彈了15%或以上。在全球疫情影響下，金融機構在再次超低利率和借貸公司經營困難夾擊下，銀行的投資前景令人擔心。但在這兩個因素的考慮下，中國銀行業在全球同行業中頗為突出。首先，疫情對中國經濟的影響由第二季的低谷逐步反彈，令中國不至於利用過強的金融政策去挽救經濟，同時，經濟形勢的扭轉，亦令借貸公司在償還貸款時沒有那麼吃力，令銀行新增呆壞帳的壓力減少，有利股價。而且，中國銀行業一直面對低估值的情况，所以，作為一個全球金融行業配置的資金，這種既有安全邊際而又較同業突出的投資策略，絕對有其吸引力。

最近，有消息報道，中國對資本流出的管理出現放鬆迹象，合格境內機構投資者（QDII）額度有望重啟常態化發放。報道稱，中國近期計劃分批次新增QDII額度約100億美元。其實，除了之前的特殊情况，逐步擴大海外投資是長遠的發展政策。因此，香港金融界亦摩拳擦掌迎接這個重啓的機遇。其中一項最令香港金融業受惠是基金互認安排。但在面對這個龐大的基金零售市場，除了靠大陸內地本身的基金銷售代理渠道外，如何在這遍土地提高自身的知名度，可能是現代數碼化、網絡化時代，成功推廣業務的不二法門。

施永青將知名度轉化成銷售

就如不少平台利用KOL（網紅）帶貨直銷的方法。由於網紅在一些擅長領域有特別深厚的認知，粉絲們對他們的分析有強烈的認同。在這樣的關係下，銷售自然比原始的home shopping更有效率。筆者近年亦發現，在基金銷售上，這樣的方法亦十分管用，其中的表表者就是施永青先生。由於施永青本身不是金融界出身，所以就利用資本成立基金公司，讓專業經理為他管理相關投資。同時，積極參與網上媒體政經的討論，由於他討論持平，有獨特觀點，吸引到不少粉絲的觀看，並同時令大家關注相關基金，成功將知名度轉化成銷售。而且，因為大陸內地的生意，他在內地知名度高。因此，當他公司旗下的基金得到互認資格後，吸金能力將十分強大。筆者相信，這方面的發展有機會成為他最成功的投資，成為另一成功立足於香港的基金公司。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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