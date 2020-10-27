周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光

現在獅子回巢，準備擇日開光，有人說，中國可能克日放寬，應該有好消息公布。

但又有人說，獅子受傷太重，補都補唔番，匯豐好可能回復不到從前的榮光，這也應該是事實。畢竟，前文已講過，銀行業大環境不好，香港又不算好，英國更是衰十倍，所以就是中國不制裁，再回復派息，匯豐也好不到哪裏去。

吾友胡漢清資深大律師也是《基本法》專家，他說，公司或銀行，如果執行美國的制裁，也算是違反了《國安法》。他豪氣地說：「你可以quote我，說是我講的！」

然而，如果違法，究竟是客戶服務、經理、董事，抑或是全部都違法呢？如果是報紙的報道，一旦涉及違法，則從報販、發行、印刷、督印人、出版人、記者、總編輯，統統要告。

所以很多報販都很無辜，但同樣道理，客戶服務都可能有罪，都好無辜喎！

不過，現在流行連坐，執行納粹任務和執行共產黨時代政府政策的德國人，都照樣被指控違反人類罪行，一樣要被繩之於法啦！所以，其實家陣在銀行打工，都有一定的風險。

[周顯 投資二三事]