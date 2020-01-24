摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714

A股近期表現不錯，雖然上證指數於3300點爭持不下，但其他A股指數如富時中國A50指數、滬深300指數均於今年高位徘徊。追蹤前者的包括南方A50（2822），看好可留意南中購11714，行使價18.89元，實際槓桿約9.4倍，2021年2月26日到期；看淡可參考南中沽16610，行使價15.51元，實際槓桿約8.5倍，2021年1月29日到期。

港股進入業績期，重磅如匯豐、內銀股將於本周放榜，有券商預期內銀收入增加按季有望加快，而且工業企業利潤及償債能力改善下，不良貸款壓力或有機會減輕。

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